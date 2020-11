Galaxy M21s: da Samsung il "nuovo" battery phone da 6.000 mAh

Proseguendo nell’adeguamento della serie M, Samsung ha annunciato, per ora in Brasile, l’arrivo del nuovo smartphone di fascia medio-bassa Galaxy M21s (1.529 real brasiliani, circa 233 euro) che raccoglie l’eredità del modello visto a Marzo, avvalendosi di molte delle specifiche del “cugino” Galaxy F41.

Galaxy M21s (75,1 x 159,2 x 8,9 mm, per 191 grammi), allestito nelle colorazioni nero e blu, mette a disposizione degli amanti dei selfie e dei vlog una fotocamera anteriore da 32 megapixel (f/2.2), posta all’interno di un notch a goccia, visibile in cima al display: quest’ultimo è un pannello Super AMOLED FullHD+ da 6.4 pollici, con aspect ratio panoramico a 20:9.

Molto basilare e scarna, la backcover del Galaxy M21s ospita un oblungo scanner centrale per le impronte digitali, lasciando a sinistra tutto lo spazio necessario all’innesto del modulo multi-fotografico che, costitutivo di una tripla fotocamera, annovera i sensori da 64 (principale, f/1.8, zoom digitale 8x, video 4K@30fps, rallenty HD@240fps), 8 (ultragrandangolo, f/2.2), e 5 (profondità, f/2.2) megapixel.

A sostenere i componenti sin qui visti a livello visivo opera la scheda grafica ARM Mali-G72 MP3, in dotazione assieme al processore octacore (2.3 GHz) Exynos 9611: rispetto al modello di riferimento, il Galaxy M21s concede la disponibilità di un unico allestimento mnemonico, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, per fortuna espandibili di altri 512 GB via microSD.

Manca l’NFC, ma il comparto delle connettività in dote al Galaxy M21s, connesso a internet mediante Dual SIM puro con 4G e Wi-Fi ac dual band (direct), è comunque adeguato, col GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il jack da 3.5 mm, e la porta microUSB 2.0 Type-C: la batteria, da quest’ultima caricabile rapidamente a 15W, ammonta a ben 6.000 mAh di capienza, più che bastevoli per 48 ore di chiamate, 119 ore di riproduzione musicale, o 26 ore di playing video. Lato software, è presente, sotto l’interfaccia proprietaria, Android 10, col beneficio di Smart Switch per il backup dei dati, ma non della feature DeX per l’ambiente desktop.