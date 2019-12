Galaxy A01: emersa la scheda tecnica del nuovo entry level Samsung

A poco meno di una settimana dall’ufficializzazione dei Galaxy A51 e A71, non conosce tregua il varo di medio-gamma da parte della sudcoreana Samsung che nello specifico, ha colto l’occasione per svelare, mediante l’inclusione della relativa scheda nel proprio listino online, il nuovo Galaxy A01 posto (con qualche refuso da mettere in conto da parte di Seoul) idealmente sotto il Galaxy A10.

Galaxy A01 ha una scocca (146.3 x 70.86 x 8.34 mm) in plastica vivacemente colorata nelle tonalità alternative nero, rosso, e blu: la backcover, non removibile, allinea verticalmente a sinistra, assieme al Flash LED, una doppia fotocamera, da 13 (principale, f/2.2, lunghezza focale da 28 mm, autofocus, video a 1080p@30fps) + 2 (profondità, f/2.4) megapixel, mentre il frontale – che nel mezzo innesta con un rapporto panoramico 19.5:9 un display Infinity V da 5.7 pollici risoluto in HD+ (301 PPI) – si avvale di un classico mento.

Quest’ultimo è abbastanza spesso, contrapposto in alto a un notch al cui interno alloggia la selfiecamera, da 5 (f/2.0) megapixel, con Face Unlock quale unico sistema di sicurezza del device (quindi sprovvisto di scanner per le impronte digitali).

Provvisto di bilanciere del volume e di tasto d’accensione a destra, e di uno slot per microSD (e contemporanea Dual SIM) a sinistra, con il jack da 3.5 mm (beneficiato dalla Radio FM) in alto, il Samsung Galaxy A01 si avvale di un processore octacore (1.95 GHz) che, nel caso specifico, collabora con Android 10, sotto OneUI 2.0, nella gestione delle risorse hardware. Per le memorie, in luogo di quanto emerso in passato presso la FCC (2+16 GB), si fa riferimento un taglio da 8 GB (forse un errore grafico) per la RAM e a uno storage (espandibile di altri 512) ammontante a 128 GB.

La batteria del Galaxy A01 (ipotizzato come prezzabile sui 100 euro circa), da 3.000 mAh, fa da complemento, sempre a conclusione del recap hardware, a connettività quali il 4G con VoLTE, il Wi-Fi n (con hotspot), il Bluetooth, ed il GPS (con A-GPS).