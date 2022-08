Energizer: presentato lo smartphone iper low cost Ultimate U608S

Ascolta questo articolo

Da almeno 3 anni non si sentiva più parlare in termini di smartphone dell’americana Energizer, leader nel settore pile e accumulatori che, in queste ore, ha annunciato il nuovo telefono intelligente Energizer Ultimate U608S.

Il nuovo smartphone misura 155.4 x 73.3 x 9.8 mm per 156.8 grammi, con uno chassis in plastica dall’aspetto assai poco raffinato ma comunque comodo, predisposto in 3 colorazioni tra cui oro, grigio, viola e nero. Il davanti esibisce le cornici, e presenta anche un mento abbastanza evidente, mentre in alto si trova un notch a goccia quale sede per la selfiecamera: proseguendo a livello stilistico, la retroscocca è arrotondata per un miglior comfort, tranne un bumper squadrato e piatto che, a sinistra, assieme al Flash LED, esibisce un elegante anello seghettato per la monocamera.

Passando alle specifiche, l’Ultimate U608S usa un display LCD TFT da 6.08 pollici, risoluto in HD+, ovvero a 1520 x 720 pixel, con 277 PPI come densità di pixel per pollice: la selfiecamera si ferma a 5 megapixel (senza autofocus e Flash), che è la stessa risoluzione per la fotocamera solitaria sul retro, destinata a immortalare e riprendere soggetti terzi.

Nella scelta del processore, a conferma della natura entry level del prodotto, l’Ultimate U608S di Energizer propone un MediaTek Helio A22, visto all’opera anche nel nuovo rivale Oukitel C31, rappresentato da un SoC quadcore (Cortex-A53) da 2.0 GHz con GPU PowerVR GE8300: la RAM per il multi-tasking è da 2 GB, laddove lo storage si spinge a 32 GB (espandibili via microSD di max 128 GB ulteriori), all’insegna d specifiche che han consigliato l’adozione sì di Android 12, ma nella Go Edition alleggerita.

La batteria dell’Energizer Ultimate U608S, predisposto per la connettività Dual SIM con 4G (cat.4, quindi da 150/50 Mbps), ammonta 3.000 mah: non sono molti, ma bastano per le ridotte esigenze energetiche del dispositivo che, lato connettività, comprende anche il GPS (Glonass, BeiDou, in tandem con l’accelerometro in ambito di geolocalizzazione), il Wi-Fi n monobanda (2,4 GHz), il Bluetooth 4.2 (con profilo A2DP) e la microUSB 2.0.