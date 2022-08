Oukitel C31: ufficiale lo smartphone ultra low cost con Android 12 e maxi batteria

Ascolta questo articolo

Dopo il grande clamore sollevato dal brand in occasione del varo del suo rugged phone WP19, Oukitel si è dedicata a un’altra delle sue passioni, quella per gli smartphone iper accessibili, categoria nella quale ha appena inserito il nuovo Oukitel C31 di prossimo lancio.

Animato dal recente Android 12, il nuovo Oukitel C31 ha una scocca in plastica maneggevole, visto lo spessore di 9.5 mm e il peso di 207 grammi, con un retro “setoso” al tatto, disponibile nei colori Lavander Purple (viola), Ocean Blue, e Power Black: lungo il perimetro non è presente lo scanner per le impronte digitali. Frontalmente, la scelta stilistica ha optato per un notch a goccia d’acqua, nel quale è collocato un sensore per i selfie e le videochiamate, da 5 megapixel (f/2.2, 75° di angolo visuale, video a 1080p@30fps).

Il display dell’Oukitel C31 è un LCD IPS da 6,517 pollici, risoluto in HD+ a 1660×720 pixel, secondo un aspect ratio a 20:9, con 269 PPI e profondità colore a 24-bit. Sul retro, in un bumper rettangolare verticale a sinistra, assieme al Flash dual LED, in mezzo a due fori praticamente simbolici data la presenza di due sensori da 0.3 megapixel (rispettivamente per macro e profondità), è presente un sensore principale da 13 megapixel (Sony IMX135 Exmor RS, in formato 1/3.1″, 80° di angolo visuale o FOV, con apertura a f/2-2), predisposto con le modalità Pro, di scatto notturno, per l’effetto Bokeh, e per i video a 1440 pixel@30fps.

A guidare l’Oukitel C31 è un processore quadcore del 2018, il MediaTek Helio A22 (MT6761), con frequenza di clock pari a 2.0 GHz e GPU PowerVR GE8300: la RAM si ferma a 3 GB, mentre lo storage non va oltre i 16 GB, che possono per fortuna essere espansi alla bisogna inserendo, nello slot separato, una microSD da massimo 256 GB.

L’autonomia non è un problema per l’Oukitel C31, che vanta a detta dell’azienda 520 ore in stand-by, che scendono a 60 ore di più concreta riproduzione musicale, e a 50 ore di telefonate. La ricarica avviene mediante una porta microUSB 2.0, a 5W, quindi tutt’altro che velocemente. Tra le connettività, il nuovo budget phone asiatico comprende la Doppia SIM con 4G (con supporto alle bande 1, 3, 7, 8, 19, 20), il Wi-Fi n (hotspot, direct), il Bluetooth 4.2 con profilo A2DP, e il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass).

Già listato sull’importatore Aliexpress, l’Oukitel C31, dall’8 al 12 Agosto, potrà essere acquistato scontato, pagando solo 69.99 dollari, pari a circa 68 euro, grazie alla relativa world premiere.