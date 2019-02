Energizer Power Max P18K Pop: dal MWC 2019 ecco l’elegante battery phone (18.000 mAh) con selfiecamera a pop-up

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Dando un'occhiata alle specifiche quasi complete dell'Energizer Power Max P18K Pop, direi che - sulla carta - dovrebbe soddisfare diverse esigenze, tra cui anche quelle degli amanti delle fotografia. L'autonomia è facile immaginare che sarà mostruosa e, invero, anche l'estetica non dispiace affatto, apparendo molto curata: purtroppo, manca il jack da 3.5 mm, non sembra esservi il sensore per le impronte, ed il retro appare (non potrebbe essere altrimenti, vista la batteria) un po' bombato.