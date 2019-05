Elephone P11 3D, smartphone medio-gamma per i contenuti 3D senza occhialini

Nonostante il 3D sia praticamente scomparso dalle TV, e non abbia avuto miglior sorte neanche sugli smartphone, il produttore cinese Elephone è andato controcorrente e, nell’annunciare il prossimo arrivo di un suo device di fascia media, ha pensato di differenziarsi dalla concorrenza puntando proprio sui contenuti tridimensionali, fruibili senza nemmeno il bisogno di appositi occhialini (à la Fire Phone), ma con un sistema (a barriera di parallasse) simile a quello in auge presso il Nintendo 3DS, tramite il nuovo Elephone P11 3D.

Con una scocca plastica di color nero, e bordi laterali in metallo, l’Elephone P11 3D ha un design pulito e minimale, con cornici laterali praticamente rese invisibili dalla leggera curvatura 2.75D del vetro, sotto cui si cela il display LCD IPS da 6 pollici, con risoluzione FullHD+ ed aspetto panoramico 18:9, dotato – grazie alla sottile strutturazione “in-cell” – di colori vividi, molto cinematografici (402 PPI), con scarsi riflessi, e di un’elevata (97%) trasmissione della luce.

Le lunette verticali dell’Elephone P11 3D sono ben ottimizzate: quella superiore, pur sottilissima, ospita la capsula auricolare, ed una selfiecamera da 8 megapixel, con autoscatti abbelliti via feature “Facial Retouch”, video stilati in HD@30fps, e Face Unlock, mentre quella in basso, una sorta di “mento”, giustifica il suo esser maggiore di circa un terzo con l’alloggiamento, in stile Galaxy S7, di uno scanner biometrico per le impronte digitali (per lo sblocco, in 0.1 secondi, del device, o l’autorizzazione dei pagamenti).

Alle spalle dell’Elephone P11 3D, centralmente, sopra il logo aziendale, un semaforo orizzontale termina col Flash LED, preceduto dalla doppia fotocamera, da 16 (con messa a fuoco via rilevamento di fase) + 2 megapixel.

Sotto “il cofano” dell’Elephone P11 3D, il processore a dieci core (2.5 GHz) MediaTek Helio X25 e la scheda grafica quad-core ARM Mali-T880 MP4 si avvalgono di 4 GB di RAM (LPDDR3), e di uno storage da 64 GB, espandibile a patto di rinunciare, nel carrellino per il Dual SIM di destra, alla seconda schedina telefonica in favore di una microSD (512 GB extra).

Tra le connettività, oltre all’accennato Dual SIM dual stand-by, sono presenti il Wi-Fi n dual band, il Bluetooth 4.1 (A2DP), il 4G/LTE cat.6, il GPS (Glonass, A-GPS), ed il jack da 3.5 mm (con Radio FM provvista di RadioDataSystem): il tutto è energizzato a dovere, via porta microUSB Type-C, dalla batteria non removibile, da 3.200 mAh. Chiude il novero delle specifiche, la presenza del sistema operativo, invero un po’ datato, rappresentato dal comunque più che rodato Android Oreo 8.0.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il prezzo finale dell’Elephone P11 3D sarà di circa 190 euro ma, in qualche store online, durante la fase di pre-ordine (29 Aprile-12 Maggio), sarà acquistabile col 15% di sconto, a pressappoco 161 euro (con spedizione inclusa, e consegna entro 30 giorni).