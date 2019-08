Elephone A6 Max: phablet di fascia medio-alta migliorato nel processore e nel comparto multimediale

Elephone, produttore emergente sempre più votato a ritagliarsi un’identità personale ben precisa, dopo gli ottimi risultati ottenuti col medio-gamma A6 Mini dello scorso Marzo, è tornato “sul luogo del delitto” migliorandone le specifiche tecniche, variandone leggermente quelle estetiche, all’insegna di un risultato concretizzato nel nuovo Elephone A6 Max.

Elephone A6 Max ha una scocca in vetro nelle colorazioni alternative Starry Night (nero) e Peacock Blue (a gradiente), con un retroscocca che, oltre ad ospitare l’oblò per un tradizionale scanner delle impronte digitali (prima posto lateralmente), ora supporta anche la ricarica wireless, ottenuta senza ricorrere alla porta microUSB Type-C, della maxi batteria, da 3.400 mAh, diversamente caricata velocemente (5V/2A) via cavo.

Il frontale, sempre all’insegna del notch a goccia, ne abbandona la forma a U per un design a V sfumato, alloggiandoci una selfiecamera portata a 20 megapixel: quest’ultima, capace anche di Face ID, migliora gli scatti sia con l’HDR che mediante gli algoritmi curati dall’intelligenza artificiale di ArcSoft (impiegati sia nella modalità Ritratto che nel rendere più naturale il tono della pelle).

Intorno, il restante 90.3% del frontale spetta al display LCD IPS da 6.53 pollici (contro i 6.47 dello Huawei P30 Pro) con risoluzione HD+ estesa sull’aspect ratio da 19.5:9, discreta densità d’immagine (258 PPI), ed ottima luminosità (450 nits).

Già menzionata per altri particolari, la backcover dell’Elephone A6 Max migliora la dual AI camera posta lateralmente sopra il Flash LED, con il sensore da 2 megapixel per la profondità che, ora, è accompagnato da un modulo da 20 megapixel: il tutto è sempre beneficiato dall’intelligenza artificiale, in particolar modo nel perfezionare l’effetto Bokeh.

Anche il comparto logico è stato rivisto al rialzo: confermato un unico setting mnemonico, da 4+64 GB, con lo storage espandibile occupando lo slot della seconda SIM, il processore – abbinato alla GPU IMG PowerVR GE8320 – è l’octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio P22, con architettura a 64 bit e litografia a 12 nanometri.

Tra le altre specifiche comunicate a proposito dell’Elephone A6 Max, in vista del suo esordio sul mercato il 31 Agosto alla fine del periodo di pre-ordini (su Aliexpress, a 153 euro), spicca il modulo NFC per i pagamenti, il 4G con frequenze globali (cat. 6, a 350/50 Mbps), il Wi-Fi dual band, il Bluetooth, ed il GPS, mentre – lato software – la scelta è ricaduta su Android Pie 9.0.