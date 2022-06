Duoqin F22 Pro: in arrivo lo smartphone ipercompatto con tastiera fisica e Android 12

Ascolta questo articolo

Duoquin, brand cinese noto per aver collaborato più volte con Xiaomi attraverso il crowdfunding Youpin (es. per il telefono con funzione di telecomando per la domotica Xiaomi) ha anticipato su Weibo il prossimo arrivo sul mercato dello smartphone compatto, con tastiera fisica, F22 Pro.

Acclamato come “King of Button Machines“, il Duoquin F22 Pro (147 x 58 x 9 mm), ideato nelle colorazioni bianco o nero, ha la classica forma di un feature phone, con qualche sorpresa. Lo schermo LCD TFT, da 3.5 pollici, risoluto in 640 x 960 pixel (come l’iPhone 4 del 2010), con 60 Hz di refresh rate, ha un formato a 3:2 e, nonostante le dimensioni, grazie ai valori di DPI (320) e PPI (160), si dimostra ben leggibile anche sui testi e le icone.

Al di sotto, si trova, con apposite ottimizzazioni (anche vibrazionali), un tastierino alfanumerico, comprensivo del tasto centrale multi-funzione, del tasto per il ritorno alla Home, e di quello per il back: da notare che la selfiecamera (2 megapixel), utile anche per le videochiamate, è stata inserita nell’angolo basso di destra, all’interno dello spazio per il cancelletto #.

Sul retro, non manca la fotocamera verso i soggetti terzi (da 8 megapixel). Il processore in servizio sul Duoquin F22 Pro è l’octacore (2 GHz) Mediatek Helio G85, con la GPU Mali-G52 MC2 (max 1 GHz), capace di servirsi di 4 GB di RAM, nelle configurazioni di storage da 64 o 128 GB. Provvisto Bluetooth LE, e Wi-Fi ac/5, il nuovo smartphone compatto asiatico con tastiera fisica, in tema di connettività mobile, punta all-in sul 4G LTE anche se, purtroppo, si fa mancare il modulo NFC per i pagamenti: in compenso, in quanto munito di emettitore per gli infrarossi, può fungere da telecomando per un’ampia serie di device.

La riserva energetica del Duoquin F22 Pro ammonta a 2.150 mAh ed è ricaricabile alla velocità di 10W grazie alla porticina microUSB 2.0 Type-C (con OTG e supporto verso cuffie-auricolari compatibili) di cui è provvisto. Il sistema operativo rilevato è Android 12, con supporto al codec Widevine DRM L3 (per fruire di Netflix, seppur in SD a 480p) e BootLoader sbloccabile.