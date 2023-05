Doogee T30 Pro: ufficiale il tablet adatto all’intrattenimento multimediale

Se arrivano il 23 Maggio su DoogeMall i due rugged phone S20 Pro e S100 Pro, dal 9 Giugno su Aliexpress arriva anche un’altra creazione di Doogee, ovverosia il tablet Doogee T30 Pro che “ridefinisce il concetto di economicità senza compromettere le prestazioni“.

Quest’ultimo, nel suo corpo in alluminio premium, misura 257×168,7×7,6 mm per 543 grammi di peso ed è previsto nelle palette Space Gray, Mint Green, Ice Blue. Per il display viene adottato un pannello LCD da 11 pollici con risoluzione 1600×2560 pixel, certificazione TÜV SÜD per la bassa emissione di luce blu e supporto al protocollo Widevine L1 che permette di guardare in alta definizione i contenuti di servizi streaming noti, come ad esempio i famosi Netflix, Disney+ e YouTube.

Sempre in ottica di intrattenimento, vanno annotati sul tablet Doogee T30 Pro, erede dei modelli T20 e T20 Pro, i 4 speaker stereo con certificazione per l’audio Hi-RES.

Arriva a 8 megapixel la fotocamera anteriore del tablet Doogee T30 Pro che, quanto al retro, annovera una doppia fotocamera, con un sensore principale da 20 megapixel e uno secondario da 2 megapixel. Attento alla produttività grazie alla compatibilità con una stilo, questo dispositivo si fa muovere, come cuore elaborativo, dal chipset MediaTek Helio G99. In termini di memoria, la RAM LPDDR4X parte da 8 GB e arriva a 1 5 GB via espansione virtuale: diversamente, lo storage, da 256 GB, può crescere sino a 2 TB via microSD.

La batteria del tablet Doogee T30 Pro ammonta a ben 8.580mAh, più che sufficienti per una giornata e mezza di lavoro, potendo poi contare su una ricarica discretamente rapida, a 18W: tra le connettività non c’è solo il GPS, il Wi-Fi e il Bluetooth, ma anche la doppia SIM visto che questo tablet è dotato della connettività mobile in 4G. Il sistema operativo però appare un po’ datato, visto che il costruttore si è orientato a usare ancora una volta il vecchio e ormai rodato Android 12.