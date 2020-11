Doogee S68 Pro: ufficiale lo smartphone rugged con night vision camera

Nel poco movimentato settore degli smartphone rugged, solitamente dominato da Caterpillar, AGM, Crosscall, e Blackview, si è da poco cimentata anche la cinese Doogee che, in occasione del Single Day, ha presentato, promozionandolo (su Aliexpress, a 203,93 euro per i primi 300 pezzi, ed a 229,43 euro sino alle 500esima unità), il rugged phone Doogee S96 Pro, animato – nelle sue tre iterazioni cromatiche disponibili (total black, nero con finiture verdi, o con finiture arancio) – da Android 10.

Certificato IP68/IP69K contro liquidi e polveri, ma anche capace di resistere a cadute da 1.8 metri ed a condizioni ambientali estreme (per temperatura, umidità, acidità), grazie alla certificazione MIL-STD-810G, il Doogee S96 Pro (167 x 81,4 x 15,5 mm, per 310 grammi), erede del modello dello scorso anno, si conferma adatto all’aperto per diversi motivi: lo chassis, debitamente gommato agli angoli, presenta un perimetro in metallo, mentre il display LCD da 6.22 pollici, risoluto in HD+ (2700 PPI) secondo un aspect ratio a 19:9 e uno screen-to-body dell’87%, risulta essere molto luminoso (480 nits), contrastato (1000:1), e resistente a graffi ed urti (Gorilla Glass).

L’autonomia, nel Doogee S68 Pro, è un altro plus utile in chiave outdoor: la batteria, caricabile rapidamente (24W) via Type-C, ma anche in modalità wireless (a 10W), vanta la ragguardevole capienza di 6.350 mAh, bastevoli per diversi giorni di uso medio senza la necessità di ricorrere al rabbocco energetico. Il merito di tale risultato è anche del setting logico, particolarmente efficiente: a tal proposito, Doogee ha fatto ricorso al processore octacore (2.0 GHz) Mediatek Helio G90 ed alla GPU Mali-G76 3EEMC4, con la combinazione di RAM e storage (espandibile di altri 256 GB), prevista rispettivamente nei valori di 4 e 128 GB.

Sul versante fotografico, nel Doogee S68 Pro, è da annoverare la presenza di una selfiecamera da 16 (Samsung S5K3P3-DIE-SM, grandangolo a 80°, f/2.0) megapixel, inserita in un notch a goccia mentre, dietro, un oblò futuristico inclusivo di un Flash quadLED, circoscrive centralmente una quadcamera, da 48 (S5KGM1SP03-FGX9, f/1.8, grandangolo a 90°, modalità Pro, HDR, scansione intelligente, rilevamento scene, foto RAW, video super stabilizzati, timelapse, Nightscape anche nelle clip), 8 (Samsung S5K4H7, ultragrandangolo da 130°, f/2.2, autofocus), 2 (Gekewei GC2385, macro, f/2.8), e 20 (Sony IMX350, visione notturna, f/2.8) megapixel.

Attento alla sicurezza, cui bada via Face Unlock e fingerprint laterale, il Doogee S68 Pro integra un GPS (Beidou, Galileo, Glonass) per la geolocalizzazione (assieme al giroscopio, al sensore del geomagnetismo, ed alla bussola magnetica), il modulo NFC per i pagamenti contactless, il jack da 3.5 mm per le cuffie, il Dual SIM con 4G, e le connessioni senza fili Bluetooth 5.0 / Wi-Fi n dual band.