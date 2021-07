Dizo Star 500 e Dizo Star 300: ufficiali i feature phone di Realme

Dopo aver lanciato i primi dispositivi del proprio listino, Dizo, sotto-brand del marchio Realme (by BBK Electronics), come anticipato da diversi rumors (es. le relative certificazioni FCC ) delle scorse settimane, ha annunciato i suoi primi telefoni che, però, volte a competere come i JioPhone, più che degli smartphone, sono dei veri e propri feature phone, seppur evoluti.

Dizo Star 500, proposto a partire dal mercato indiano, via Flipkart, nella colorazione Green al prezzo di 1.799 rupie, poco più di 20 euro, ha la classica forma a lingottino rettangolare con angoli spigolosi ma un frame laterale arrotondato per una comoda impugnatura: la parte alta del frontale è occupata da un display a colori, ma non sensibile al tocco, da 2.8 pollici mentre, appena sotto, vi è, compreso il pad, una tastierina fisica con supporto al T9 ed a diverse lingue locali. Sul retro, grazie a un suggestivo oblò centrale, è presente un’unica fotocamera, VGA (per la precisione, da 0.3 megapixel), con il Flash LED che assolve anche alla funzione di torcia.

La scheda tecnica del Dizo Star 500 palesa 32 MB per la RAM e altrettanti MB per lo storage (sul quale è preinstallato il firmware con in dote un file manager, un registratore di suoni, un calendario e la funzione di sveglia) che, però, può essere espanso di ulteriori 64 GB ricorrendo alle schedine microSD cui è dedicato uno slot: la batteria, caricabile via microUSB, sostituibile come agli albori della telefonia mobile smart, è dimensionata a 1.900 mAh, più che adeguata per il basico array di connettività, comprensivo di 2G su ambedue le SIM, jack da 3.5 mm (con radio FM) per le cuffie cablate, e Bluetooth.

Somigliante a un Nokia 150, e quindi con design Candybar, è anche il Dizo Star 300, redatto con forme più arrotondate nella colorazione Sky Blue e venduto a 1.299 rupie, pressappoco 15 euro. Sempre comprensivo di 32 MB per RAM e storage (espandibile), il secondo feature phone di Dizo-Realme si avvale di un display a colori più piccolo, da 1.77 pollici mentre, sul retro, la fotocamera VGA da 0.3 megapixel con Flash LED a torcia è inclusa in una oblunga sezione rettangolare che copre da parte a parte tutta la larghezza del device.

A completamento della propria scheda tecnica, il Dizo Star 300 mette in campo una removibile batteria da 2.550 mAh, caricabile via microUSB e, quanto a connettività, oltre al jackino da 3.5 mm ed al 2G, anche un doppio slot per le due SIM.