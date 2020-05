Nokia 125 e Nokia 150: ufficiali i nuovi feature phone di HMD Global

In una giornata giocoforza dominata dall’annuncio di Xiaomi del nuovo top gamma accessibile Poco F2 Pro, HDM Global, licenziatario del brand Nokia, ha presentato due nuovi feature phone, i Nokia 125 e Nokia 150 (2020), con un design allungato in modo che, inseriti tasti fisici più grandi, sia più comoda l’interazione con l’interfaccia, la digitazione degli SMS e la composizione dei numeri di telefono.

Nokia 125 (132 x 50.5 x 15 mm, per 91.3 grammi, a 1.814 rupie o 22 euro) ha una scocca in policarbonato, minimalista, nelle colorazioni Powder White e Charcoal Black: il frontale ospita, sopra tasti fisici a isola, un display da 2.4 pollici, non sensibile al tocco, con risoluzione QVGA (pari a 240 x 320 pixel) mentre, sul retro, è presente una monocamera VGA da 0.3 megapixel. Ai timoni di comando opera un processore MediaTek equipaggiato con 4 MB di RAM e 4 MB di storage, sufficiente per 500 SMS, 2.000 contatti, e il firmware del sistema operativo Nokia Series 30+ (che porta in dote anche il giochino preinstallato Snake).

Dotato di jack da 3.5 mm con Radio FM, di Dual SIM con connettività 2G (900/1800 MHz), il Nokia 125 usa una comune microUSB per caricare la batteria, rimovibile, da 1.020 mAh che, a carica ultimata, è suscettibile di garantire 19.4 ore di chiamata o più gratificanti 23 giorni in stand-by.

Uguale per dimensioni (e quasi anche per peso, 90.54 grammi) al modello entry level, il nuovo Nokia 150 (diverso dal modello del 2016) adotta lo stesso display, QVGA da 2.4 pollici dietro cui si cela un processore Mediatek: lo storage è sempre da 4 MB ma, grazie all’espandibilità via microSD di altri 32 GB, trasforma il device in un player mp3 grazie all’apposito lettore preinstallato.

Sempre munito di una batteria rimovibile da 1.020 mAh, caricabile via microUSB, il Nokia 150 (a 2.200 rupie o 26 euro), dual SIM con 2G, guadagna anche la connettività Bluetooth 3.0 (ad es. per scambiare le foto) mentre, sul retro della coverback (rosso, nero, turchese), la fotocamera VGA guadagna, poco sotto, il Flash LED per consentire di scattare foto anche con poca luce ambientale.