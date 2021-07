Da Verizon e Motorola l’One 5G UW Ace con 5G mmWave e Adaptive Sound

Al pari di Qualcomm, anche l’operatore telefonico statunitense Verizon ha annunciato un esercizio di stile quale concretizzazione dei suoi servizi e delle proprie tecnologie, grazie alla collaborazione di costruttore di prestigio, Motorola (Lenovo): nasce così l’One 5G UW Ace, basato largamente sulla scheda tecnica del Moto One 5G Ace svelato a inizio anno.

Nel caso specifico, il device propone un display LCD IPS da 6.7 pollici risoluto in FullHD+, con aspetto panoramico a 20:9 e 393 di pixel per inch, con un foro centrale per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.2, HDR). Sul retro, un bumper laterale squadrato include una tripla fotocamera da 48 (principale, f/1.7, grandangolo da 26 mm (wide), pixel da 0.8 micron, messa a fuoco fasica, video 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo da 118°, f/2.2, pixel da 1.12 micron), 2 (macro, f/2.4, autofocus).

Grande novità di questa versione è conferita al segmento audio: qui Verizon, quale proposta alternativa al surround delle soluzioni DTS:X e Dolby Atmos, ha messo in campo la propria tecnologia Adaptive Sound (in sviluppo dal 2019) che, mescolando facoltà cloud e software, assicura un suono spaziale indipendentemente dall’app che si usa o dal supporto hardware adoperato per l’output (soundbar, cuffie, auricolari) e fornisce vari preset ad hoc.

Animato da Android 11 sotto interfaccia My UX (con tool di videoconferenze Verizon BlueJeans e protezione AI Thinkshield), il Motorola One 5G UW Ace di Verizon mette ai timoni di comando il processore octacore Snapdragon 750G con GPU Adreno 619, coadiuvati da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage espandibile, traendo energia dai 5.000 mAh della batteria, caricabile rapidamente a 20W via microUSB Type-C.

Nel ramo connettività, ove non manca il Bluetooth 5.1 LE (A2DP), il Wi-Fi ac dual-band (hotspot, direct), il GPS (assistito, Galileo, Glonass), il mini jack da 3.5 mm, il 5G beneficia delle reti cellulare mmWave dell’operatore summenzionato. Per acquistare (con vari bonus contenutistici) il device (che arriva gratuitamente a chi disponga di un piano Verizon Unlimited), è possibile il pagamento rateale di 12.49 dollari per 24 mesi, o il versamento una tantum di 299.99 dollari.