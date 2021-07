Qualcomm e Asus presentano lo "Smartphone for Insiders"

Lo scorso Marzo, il chipmaker americano Qualcomm annunciò il programma “Snapdragon Insiders” che permetteva ai fan degli omonimi processori di beneficiare di informazioni in anteprima e di poter parlare con alcuni esperti. Ora, nell’ambito dello stesso progetto, è stata svelata la possibilità di acquistare lo “Smartphone for Snapdragons Insiders“, realizzato con un partner di lunga data Asus (che, nell’impresa, si è basato sul suo ROG Phone 5).

Il frontale, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, propone un panoramico (20.4:9) display AMOLED FullHD+ da 6.78 pollici, con luminosità da 800 a 1.200 nits (di picco), supporto all’HDR10 e HDR10+, eccellente copertura cromatica (150,89% sRGB, 106,87% NTSC, 111,23% DCI-P3) con colori resi fedelmente (Delta E < 1), decisamente adatto al gaming (144 Hz di refresh rate, Qualcomm Game Quick Touch per incrementare del 20% la risposta al tocco). Nella piccola cornice, in alto a destra, è presente la selfiecamera da 24 megapixel.

Il retro è decisamente suggestivo: nel mezzo si trova il logo Qualcomm con la relativa meteora che si illumina e, poco più in alto, lo scanner per le impronte digitali, di 2a generazione, 3D Sonic Sensor: in alto a sinistra, un elisse con 3 sensori di dimensioni progressivamente più piccole mette in campo una tripla fotocamera, da 64 (Sony IMX686, f/1.8, stabilizzazione ottica quadri-asse, filtro Quad Bayer, switch istantaneo dei sensori, zoom automatico via AI, una volta scelto il soggetto, durante le registrazioni che l’ISP Qualcomm Spectra 580 consente di portare all’8K@30fps), 12 (Sony IMX363, f/2.2, 1/2,55″, ultragrandangolo con correzione in tempo reale delle aberrazioni laterali, macro a 4 cm), teleobiettivo (zoom ottico 3x, digitale 12x) da 8 megapixel.

Sul versante audio, che è valso al device il 4° nella classifica di DxOMark, la registrazione prevede un poker di microfoni HDR con gamma dinamica da 111decibel, due speaker stereo, e la tecnologia Snapdragon Sound (con profili sonori per musica, conversazioni, film, videogame, e riproduzione ad alta risoluzione da 24 bit/96kHz a bassa latenza, in tandem con auricolari compatibili come gli auricolari Master & Dynamics MW08SI compresi nel pacchetto d’acquisto, forniti di ANC).

Per la parte computazionale, accertata la presenza di 16 GB di RAM LPDDR5 e di 512 G B di storage UFS 3.1, il processore scelto è il Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 beneficiata dall’hub di ottimizzazioni (es. miglioramenti prestazionali del 30% tramite il Variable Rate Shading) Elite Snapdragon Gaming.

La batteria, caricabile via microUSB Type-C in modo rapido (da 0 al 70% in mezz’ora, del tutto in meno di un’ora) grazie al Qualcomm Quick Charge 5.0 ed al caricatore da 65W, ammonta a 4.000 mAh: nell’ambito delle connettività, lo Smartphone for Insiders, animato da Android 11 (con 2 anni di major update e 4 anni di security update), annovera il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), il Wi-Fi 6/6E tripla banda con Qualcomm Signal Boost e Smart Transmit, l’NFC, il Bluetooth 5.2 e, via modem Snapdragon X60 di 3a gen, il Dual SIM dual 5G (sub6 e mmWave). Per acquistare il device, sullo store ufficiale del brand, occorrerà attendere Agosto, quando sarà in vendita (per 1.299 euro) in alcuni paesi, tra cui la Germania.