Cubot X20 Pro: il mediogamma che stupisce per fotocamera e intelligenza artificiale

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non so decidermi sul Cubot X20 Pro. A parte l'estetica, davvero bella e, secondo me, meglio resa sul posteriore di quanto abbia fatto Apple con gli iPhone 11, alcune scelte mi sono difficili da capire: perché manca l'NFC e uno scanner fisico d'impronte? Eppure, non fosse per questi compromessi, che certo mantengono basso il prezzo, non vi sarebbe nulla da lamentarsi sulla fluidità operativa, sulle funzioni smart, e nemmeno sul comparto fotografico che, assieme a un notevole grandangolo, attenziona la profondità con un sensore da 20 megapixel, e non con uno dei soliti, miserrimi, 2 megapixel!