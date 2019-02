Coolpad Cool 3, smartphone low cost versato per la fotografia e l’autonomia

Il mercato indiano, ultimamente, sembra essere l’Eldorado della telefonia mobile, con piccoli e grandi brand che lo attenzionano a dovere a suon di presentazioni. Con lo scopo di contrastare la neonata Redmi (ed il suo 6A), secondo spin-off low cost di Xiaomi (dopo Pocophone), la cinese Coolpad ha presentato proprio nell’immenso continente indiano il suo nuovo low cost, formato dal Coolpad Cool 3.

Cool di nome e di fatto, il nuovo device cinese esibisce un frontale con cornici molto ridotte compreso il lato corto superiore, ove un minuscolo notch a goccia è stato chiamato ad ospitare la selfiecamera, da 5 megapixel, con Face Unlock ed abbellimento degli autoscatti. I lati del perimetro presentano una colorazione differente rispetto a quella (Teal Green, Midnight Blue, Ocean Indigo, e Ruby Black) del retro, in plastica, ma lucido come fosse vetro.

Entrando nel merito delle specifiche multimediali nude e crude, il Coolpad Cool 3 utilizza un vetro 2.5D leggermente curvo ai bordi per il suo display da 5.71 pollici con risoluzione HD+ (90% body-to-screen) mentre, sulla coverback, imitando lo stile dell’iPhone X, colloca in alto a sinistra il semaforo verticale per la doppia fotocamera, da 8 + 0.3 (per la profondità) megapixel, con Flash LED intermedio.

Il setting computazionale del Coolpad Cool 3 prevede 2 GB di RAM in tandem con un processore a 8 core (1.3 GHz) Unisoc (ex Spreadtrum), attrezzato con l’intelligenza artificiale, e capace di portare un cospicuo contributo di realtà virtuale e aumentata alle applicazioni fotografiche. A proteggere i dati, le applicazioni, ed il sistema operativo Android Pie 9.0 ospitati sullo storage (espandibile) da 16 GB, Coolpad ha chiamato in causa uno scanner biometrico per le impronte digitali, circolare, posto sul dorso posteriore, al centro.

Presenti le connettività Wi-Fi n, Bluetooth 4.1, Dual SIM, 4G con VoLTE, e GPS (Glonass), il Coolpad Cool 3 si avvale di una batteria da 3.000 mAh: il prezzo di distribuzione, infine, è di circa 73.53 euro (5.999 rupie).