Cool 6: da Coolpad l’entry level con selfiecamera pop-up

A un anno di distanza dal predecessore, la cinese Coolpad Technologies, nelle vesti della sua divisione indiana, ha annunciato il nuovo smartphone di fascia medio-bassa Cool 6 che nobilita il proprio segmento di mercato con specifiche che lo mettono in grado di competere appieno col recentissimo Oppo A15 appena schierato nella stessa regione da BBK Electronics.

Cool 6 (157 x 76 x 8 mm) ha un telaio redatto nelle nuance argento e blu, in grado di sfoggiare un display FullHD da 6.53 pollici esteso sul 93% del frontale grazie alla scelta di celare la selfiecamera, AI supported, da 21 megapixel (con Face Unlock), in un meccanismo a pop up. Sul retro, un esilissimo semaforo posto a sinistra dello scanner circolare per le impronte digitali esibisce una triplice fotocamera, da 48 (principale, con autofocus), 2 (macro), 2 (profondità) megapixel.

Sul versante elaborativo, Cool 6 schiera il processore octacore Helio P70 realizzato da MediaTek a 12 nanometri ed affiancato con una GPU Mali-G72: la RAM (LPDDR4X) e lo storage, espandibile via microSD (altri 256 GB), si abbinano nei due allestimenti, da 4+64 e 6+128 GB.

Non mancano delle buone connettività, con lo smartphone economico targato Coolpad che si fregia del Dual SIM con 3 e 4G, del Wi-Fi a doppia banda, del Bluetooth 5.0, del jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, e del GPS (Glonass) per la geolocalizzazione. Alla porta microUSB Type-C vengono demandati i compiti di trasferire i dati da e verso il device, ma anche di caricare la batteria, da 4.000 mAh, che non impatta più di tanto sul peso, pari a 195 grammi.

Out-of-the-box con Android 10, Cool 6 è in commercio tramite Amazon India, a 10.999 rupie (circa 128 euro) per la versione 4+64 GB, mentre quella da 6+128 GB comporterà un esborso di 12.999 rupie (intorno ai 151 euro nostrani, cambio alla mano).