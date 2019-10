Coolpad Cool 5: medio-gamma ambizioso, elegante, ma anche low cost

Dopo il Coolpad Legacy dello scorso Maggio, continua la lenta risalita dall’abisso dell’omonimo costruttore cinese che, col nuovo medio-gamma Coolpad Cool 5 (circa 103 euro, o 7.999 rupie), dopo il periodo buio del quasi fallimento, punta a presidiare, nel promettente mercato indiano, anche la fascia media del business mobile.

Redatto in tonalità classiche, come il Midnight Blue, o cangianti, come il Gradient Gold e il Gradient Blue, il telaio del Coolpad Cool 5 (15.7 x 0.8 x 7.6 cm, per 145 grammi) comprende nel lato corto basso un jack da 3.5 mm per le cuffie e, frontalmente, un layout con un delicato waterdrop a V.

Il display LCD IPS da 6.22 pollici, posto sotto un vetro 2.5D, declina la risoluzione HD+ secondo un aspetto panoramico a 19:9 mentre le fotocamere, sia anteriore che posteriore, si avvalgono dell’app fotocamera di MediaTek, con l’intelligenza artificiale chiamata ad applicare 6 livelli di abbellimento, l’effetto Bokeh, ed a supportare la realizzazione di video in time-lapse.

Nello specifico, la selfiecamera arriva a ben 16 megapixel (e implementa il Face Unlock) mentre, posteriormente, di lato, intervallati da un Flash LED, all’interno di un semaforo verticale, operano i due sensori, da 13 (principale) + 2 (profondità) megapixel.

Ad animare il centro di calcolo del Cool 5, Coolpad ha chiamato l’octacore (2.0 GHz) Helio P22 di Mediatek che, nella fattispecie del device in questione, opera con 4 GB di RAM e 64 GB di storage (espandibile di altri 128 GB via microSD).

Comprensivo in ottica sicurezza di un tradizionale scanner per le impronte digitali ubicato sul retro e, quanto a connettività, di Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS (con A-GPS), il Coolpad Cool 5 mette in campo anche un’autonomia decisamente larga (200 ore in stand-by, 18 ore di telefonate), dovuta al connubio tra la batteria da 4.000 mAh, con carica via Type-C, ed il sistema operativo Android Pie 9.0.