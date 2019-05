Coolpad Legacy: smartphone iper completo e low cost per tutta la famiglia

Coolpad, brand cinese noto per dispositivi elettronici di fascia bassa, dopo il tentativo di scalare le vette della telefonia mobile assieme a LeEco, abortito a causa dei problemi finanziari del partner, si è riconvertito in brand per le famiglie, come dimostrato dal varo del suo nuovo entry level, lo smartphone Coolpad Legacy, economico ma non per questo di bassa qualità.

Coolpad Legacy (165.8 x 80.5 x 8.4 mm, per 169.8 grammi) è uno smartphone attento alla sicurezza, come dimostrato dalla presenza, davanti, di un vetro Gorilla Glass 3 e, sul retro, onde blindare l’accesso ad app e file, di uno scanner circolare per il riconoscimento delle impronte digitali: ai lati dello chassis, nell’elegante colorazione Quicksilver, sono presenti i pulsanti per l’accensione ed il volume (a destra), lo slot per le microSD sino a 128 GB (a sinistra), un jack da 3.5 mm (con Radio FM) in alto e, in basso, una porta microUSB Type-C, non scontata nella sua fascia di prezzo.

Entro le poco visibili le cornici laterali ed i discreti lunotti verticali (da circa 12.7 mm), è posto un display da 6.36 pollici, con una risoluzione FullHD+ da 2160 x 1080 pixel estesa su un aspetto panoramico a 18:9 molto indicato per fruire i contenuti multimediali, come i filmati da YouTube, Vimeo, Dailymotion, e Netflix. Grazie all’app MetroPlay, sarà inoltre possibile swippare tra gli esclusivi contenuti originali offerti da 50 canali.

La selfiecamera del Coolpad Legacy raggiunge i 13 megapixel, assicurando buoni selfie e videochiamate, ma è sul retro che sono state concentrate le maggiori energie del costruttore: entro un’inusuale elisse, comprensiva anche del logo Coolpad, è presente, dopo un Flash LED, una doppia fotocamera posteriore, da 16 + 5 megapixel, capace di effetti Bokeh e del riconoscimento delle scene, con setting preimpostati a seconda di quello che si inquadra.

Versatile grazie al modulo NFC in dotazione, con connettività quali GPS, Wi-Fi ac, 4G VoLTE, e Bluetooth 4.2, il Coolpad Legacy mette 3 GB di RAM a disposizione del processore, un octa-core (1.8 GHz) Snapdragon 450 che, in quanto prodotto da Qualcomm, permette di assicurare il ricorso alla ricarica rapida Quick Charge 3.0 alla batteria, da 4.000 mAh (con autonomia in conversazione stimata in 42.6 ore). Lo storage, espandibile, ammonta a 32 GB, ed ospita Android Pie 9.0, reattivo e quasi stock.

Coolpad Legacy è in vendita, a partire dal mercato USA grazie all’operatore T-Mobile, sull’e-commerce di quest’ultimo, ad un prezzo scontato (rispetto ai 179.99 iniziali) di circa 129.99 dollari.