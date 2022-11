Compaq Q5: ufficiale lo smartphone entry level della rediviva Compaq

Ascolta questo articolo

Ad oggi, forse in pochi ricorderanno il glorioso marchio Compaq, che nei primi anni 2000 risultava essere uno dei primi tre brand di PC al mondo: poi, arrivò l’acquisizione da parte di HP che, nel 2013, chiuse quello che era diventato un sotto-brand. Nelle scorse ore, però, dando seguito a un tweet del 2021 firmato da CompaqRebook (account dietro cui si celava il rivenditore di elettronica di consumo CompUSA), la celebre CQ rossa è tornata ad albeggiare sugli orizzonti hi-tech, con uno smartphone, il base-gamma Compaq Q5.

Lo smartphone Compaq Q5 misura 164.2 x 78.0 x 7.63 mm per 190 grammi, e ha uno chassis in blu o nero: il frontale non è particolarmente moderno, visto che il mento si nota abbastanza e in alto c’è un notch a goccia, ma è pur vero che nella fascia bassa tali stigmi sembrano all’ordine del giorno. Lateralmente, è presente lo scanner per le impronte digitali che, come sicurezza, si aggiunge al riconoscimento del volto attuato dalla fotocamera anteriore.

Partendo dall’imaging, il Compaq Q5 presenta un display LCD IPS da 6.53 pollici risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel), con 269 PPI come densità di pixel per pollice e uno screen-to-body ratio dell’82.2%: la selfiecamera, per modesti selfie e videochiamate, è da 8 megapixel (sensore da 1/4, pixel da 1,12 µm, fuoco fisso). Il retro con un classico totem a semaforo allinea in verticale i sensori di una tripla fotocamera assistita dal Flash LED e dall’AI: a comporla sono un sensore principale da 13 megapixel (autofocus), e due sensori ausiliari da 2 megapixel, chiaramente per macro e profondità (1/5 come dimensione del sensore, f/2.4 come apertura focale,1,75 µm come dimensione dei pixel, fuoco fisso).

Come processore, il Compaq Q5 mette in campo l’octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863A a 28 nanometri con GPU PowerVR IMG8322 da 550 MHz già visto a bordo di alcuni ZTE (Blade A32), Blackview (A70), e financo Nokia (C31).

La combinazione tra la RAM e lo storage (espandibile via microSD di max 64 GB) è declinata solo nella combo da 3+32 GB. Le restanti specifiche del dispositivo menzionano una batteria da 5.000 mAh, mentre tra le connettività si ravvisano la presenza del Dual SIM ma solo col 4G, del Bluetooth 4.2, del Wi-Fi n monobanda, del GPS (A-GPS, Beidou, Glonass) e di una microUSB Type-C 2.0 (OTG). Il sistema operativo è il fin troppo rodato Android 11.