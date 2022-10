Nokia C31: ufficiale l’ultralow cost con 4G e Android 12

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo si parlava dell’annuncio da parte di HMD Global di un nuovo smartphone economico per conto di Nokia e, nelle scorse ore, il prodotto, col nome di Nokia C31, è stato effettivamente presentato in Cina, con commercializzazione verso la fine di Ottobre.

Previsto nei colori menta, blu nordico e grigio avanzato, il Nokia C31 ha uno chassis immune agli schizzi d’acqua (IP52) spesso 8.55 mm e dal peso di appena 200 grammi: il frontale propone uno schermo piatto, nello specifico sostanziato in un pannello LCD IPS da 6,74 pollici risoluto a 1600×720 pixel secondo un refresh rate davvero base, pari non a caso a 60 Hz. Vi è in alto il notch a goccia per custodire la selfiecamera da 5 megapixel. Il retro, mediante un sistema di stampa 3D volto a rendere le increspature dell’acqua (in ottica anti-impronte), propone al centro un piccolo incavo circolare che corrisponde ad uno scanner fisico per le impronte digitali, ma non solo, vista la presenza a sinistra di un piccolo lingotto verticale arrotondato, per la tripla fotocamera.

Quest’ultima, beneficiata dall’algoritmo intelligente d’imaging di Google, dalle scene notturne e dalla modalità ritratto, prevede un sensore principale da 13 megapixel, uno secondario da 2 megapixel per la profondità e uno terziario sempre da 2 megapixel, per le macro. La consueta domanda circa l’audio, ovvero se vi sia il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati, trova una confortante risposta positiva.

Il processore octacore UNISOC 9863A1 dell’ex Spreadtrum, con 4 core performanti ARM Cortex-A55 a 1.6 GHz e la GPU PowerVR GE8322 prevede due combo mnemoniche di RAM e storage (espandibile di altri 256 GB, sebbene gadgets360, parli di 512 GB, via schedine di memoria microSD): in particolare, sarà possibile comprare il Nokia C31 nella versione da 4+64 GB al prezzo di 799 yuan (circa 113 euro), e quella da 4+128 GB al prezzo di 869 yuan (circa 123 euro).

Lo spessore del telefono rende possibile integrare nel Nokia C31 una batteria da 5.050 mAh con carica a 10W tramite una normale porticina microUSB: provvisto di Wi-Fi n/4, Bluetooth 4.2, Dual SIM con 4G, GPS, il device sarà out-of-the-box con Android 12.