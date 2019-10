Cat S52: lo smartphone rugged mascherato da normale medio-gamma

Anche l’americana Caterpillar Inc, come di recente fatto da Samsung, ha ufficializzato uno smartphone corazzato, rendendo onore alla sua storia aziendale focalizzata proprio sulla realizzazione di telefoni per condizioni ambientali estreme: il risultato si è tradotto nel Cat S52, dall’aspetto meno scontato rispetto al passato, e con una scheda tecnica (senza strafare) da attuale medio-gamma.

Cat S52 è privo di pulsanti fisici per il controllo di Android (Pie 9.0 con 10 in arrivo) e, in più, guadagna un sempre più raro LED di notifica: posteriormente annovera uno scanner per le impronte digitali, ed in basso, oltre alla porta Type-C per ricaricare rapidamente la batteria, da 3.100 mAh, spicca (protetto) un mini jack da 3.5 mm.

Il tutto applicato su una scocca impermeabile (IP68), resistente a sbalzi termici/di pressione o a cadute (da 1.5 metri di altezza su superfici di cemento, grazie alla certificazione MIL-STD 810G), immune a nebbia salina, umidità e vibrazioni (di 4° livello), con un perimetro di alluminio ed un retroscocca in TFU gommato in ottica antiscivolo e anti-urto.

Dal punto di vista multimediale, Cat S52 si avvale – dietro un vetro protettivo Gorilla Glass 6 – di un display LCD IPS da 5.65 pollici, con una risoluzione HD+ estesa su un aspetto panoramico a 18:9, sotto una selfiecamera da 8 megapixel: la coverback, invece, si perita di alloggiare, nell’angolo alto di sinistra, una monocamera Sony risoluta a 12 megapixel (1.4 micron, f/1.8, messa a fuoco fasica dual pixel, stabilizzazione elettronica).

Equipaggiato con doppia SIM, 4G (cat 6. con VoLTE), Wi-Fi ac dual band (con VoWiFi), modulo NFC, e GPS (Glonass, A-GPS, Galileo), il Cat S52 è animato, lato hardware, dal processore octacore (2.3 GHz) Helio P35 di Mediatek, messo in tandem con 4 GB di RAM ed espandili 64 GB di storage. La disponibilità sul mercato, infine, è prevista per il prossimo 12 Novembre, quando sarà possibile acquistare lo smartphone corazzato Cat S52, sull’e-store ufficiale, al prezzo di 499 euro.