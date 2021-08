BMAX MaxPad I11: ufficiale il tablet con 4G e maxi batteria

Dopo il modello dello scorso Gennaio, il marchio cinese BMAX ha preso gusto col varo di tablet muniti di connettività 4G, come dimostrato dall’annuncio del nuovo BMAX MaxPad I11, animato dal sistema operativo Android 11.

BMAX MaxPad I11 punta al segmento premium della categoria, visto l’impiego di una lega di alluminio che ha consentito di esibire uno chassis sia sottile (7.7 mm di spessore) che leggero (450 grammi, nonostante la presenza di un corposa batteria da 6.600 mAh). Dotato di una fotocamera frontale (nel lato lungo alto quando posto in orizzontale) da 5 megapixel predisposta al face unlock 2D, il nuovo arrivato integra un display LCD IPS da 10.4 pollici, risoluto in 2K (quindi da 2000 x 1200 pixel) che, dalla laminazione in-cell, deriva colori più vividi, maggiori contrasti, e scarsi riflessi, oltre che una miglior reattività.

Sul retro, lo spallino di sinistra propone una fotocamera principale da 13 megapixel, accompagnata persino da un Flash LED, di solito poco diffuso sui tablet: a completare l’array delle multimedialità del tablet BMAX MaxPad I11 concorrono i due speaker stereo, accreditati di un output sonoro 3D surround.

Sotto il “cofano”, il tablet BMAX MaxPad I11 è carrozzato con lo stesso processore del rivale Teclast M40, l’UNISOC T618, messo in coppia con la GPU Mali G52 MP2, e in grado di contare su 8 GB di RAM: lo storage, di per sé, ammonta a 128 GB, ma può essere espanso via microSD, anche se questo comporta la rinuncia a una delle due SIM predisposte per il 4G LTE. Corredato anche del localizzatore GPS (con reti A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo), sì da poterne fare un valido infotainment per auto, il tablet BMAX MaxPad I11 completa il novero delle proprie connettività con la microUSB Type-C, il Wi-Fi dual band (con wireless display) ed il Bluetooth 5.0.

L’acquisto, infine, è possibile attraverso Bangood, ove il device è prezzato a 178,99 dollari (circa 153 euro) per i primi 150 prezzi in pre-ordine (con spedizione dal 29 Agosto), o su un altro importatore asiatico, Aliexpress, ove il prezzo oscilla tra i 183,13 e i 197,09 euro, a seconda che si preferisca il bouquet solo con caricatore e cavo, o quello con anche un vetro protettivo, una cover e una tastiera Bluetooth.