Blu Studio X5 2022: ufficiale lo smartphone ultra low budget a stelle e strisce

Saltato il mese di Agosto, dopo le presentazioni di Giugno e Luglio, l’americana Blu Products ha impiegato il mese di Settembre per annunciare il nuovo smartphone entry level Blu Studio X5 2022, destinato agli utenti in cerca di un device secondario e quindi a basso budget.

Lo smartphone Blu Studio X5 (145,0 x 72,4 x 10,1 mm per 146 grammi), schedulato per il rilascio entro la fine del 2022 a un prezzo ancora ignoto (comunque ipotizzato da GsmArena intorno ai 50 dollari), ha uno chassis colorato in verde, nero, bronzo, blu, con un retro in plastica dall’aspetto bombato, e con una leggera zigrinatura verticale per una comoda presa in mano (che, però, potrebbe finire col coprire la griglia dello speaker, mono, posta in basso).

Frontalmente, si notano spessissime cornici in alto e in basso: quella superiore nasconde una selfiecamera da 2 megapixel (video a 720p@30fps) incaricata verosimilmente del Face Unlock, stante l’assenza dello scanner fisico per le impronte digitali mentre, in basso, si notano i pulsanti touch per Home, Recenti e Indietro: lungo il perimetro è presente il mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM) e una microUSB 2.0 normale.

Nello smartphone low budget Blu Studio X5 2022 si nota subito il compattissimo display LCD da 5 pollici, una vera rarità nel settore, risoluto in FWVGA (854 x 480 pixel, 196 PPI), con uno screen-to-body del 65.6% e un aspect ratio da 16:9. Voltato, il device esibisce un semaforo con allineati, sopra il Flash LED, i sensori della dual camera, con un modulo per la cattura della profondità e uno, principale, da 5 megapixel (autofocus, video 720@30fps).

A guidare il Blu Studio X5 2022, energeticamente coadiuvato da 2.000 mAh di batteria, è un processore quadcore (1.3 GHz) con supporto allo storage di tipo eMMC 5.1, nell’assetto mnemonico che prevede 1 GB di memoria volatile RAM e da 32 GB di storage, espandibile via microSD (Max 128 GB in più). Animato da Android 11 in Go Edition, il Blu Studio X5 annovera connettività quali il GPS (A-GPS), il Bluetooth 4.2 LE (con codec A2DP), il Wi-Fi n (direct, hotspot) e il 4G/LTE.