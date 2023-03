Blackview Tab 16: in arrivo il nuovo tablet per produttività e intrattenimento

Dopo i buoni risultati ottenuti col modello precedente varato nell’Ottobre del 2022, Blackview ha annunciato un nuovo tablet, che ne raccoglie l’eredità sotto il nome di Blackview Tab 16.

Il tablet Blackview Tab 16 misura a 260,11 x 164,71 x 7,95 millimetri e pesa 533 grammi. Le dimensioni sono imposte anche dall’adozione di un corposo display da 11 pollici, con risoluzione 2K, cioè a 2.000 x 1.200 pixel, certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu (con conseguente protezione della vista) e certificazione Widevine L1 per guardare in alta definizione streaming come quelli di Disney+ e Prime Video.

La produttività viene esaltata da due strumenti. Una stilo consente di prendere note e disegnare con un ritardo minimo, mentre una tastiera aiuta nella redazione dei testi, mettendo a disposizione un touchpad grande quanto quello dei veri notebook.

La fotocamera anteriore del tablet Blackview Tab 16 arriva ad 8 megapixel e si occupa del riconoscimento del viso quale misura di sicurezza per proteggere l’accesso a file, dati e applicazioni. Dietro, coadiuvata dalle Google Lens nella ricerca, le traduzioni, e le scansioni di testi e documenti, vi è una fotocamera posteriore da 13 megapixel. La sezione multimedia va a completarsi, lato audio, con quattro speaker Smart-K “per un audio stereo 3D“.

Il peso dipende anche dalla batteria, da 7.680 mAh, che assicura sino a 18 ore di funzionamento (nello streaming di musica, mentre lo stand-by è di 360 ore), caricabile rapidamente a 18W. L’energia sarà sufficiente per alimentare le connettività Dual SIM ibrido (o due SIM o una SIM e la microSD da max 1 TB), 4G con supporto alla banda 20, Wi-Fi ac e Bluetooth.

A coordinare il tutto, lato hardware, si trova il chipset Unisoc Tiger T616, che impiega 8 GB di RAM LPDDR4X espandibile virtualmente di 6 GB, e 256 GB di storage eMMC, come visto ampliabile via microSD. Lato software interviene il sistema operativo Android 12, sotto l’interfaccia Doke OS _P 3.0 dotata di una PC Mode (in stile Samsung DeX). Blackview Tab 16 può essere acquistato dal 20 Marzo sullo store ufficiale presso Aliexpress (ixbt.com/live/market/predstavlen-planshet-blackview-tab-16.html), al prezzo (pagabile anche in 3 rate) di 483,62 euro.