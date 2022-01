Blackview Tab 10 Pro: ufficiale il tablet potenziato con Dual SIM 4G

Uno dei brand che continua a credere nei tablet è Blackview, il marchio cinese che, un tempo noto solo per battery e rugged phone, di recente ha ufficializzato la mattonella intelligente Blackview Tab 10 Pro, che va a collocarsi a metà strada tra il modello precedente e quello successivo.

Il tablet Blackview Tab 10 Pro ha un telaio (243 x 162 x 8.8 mm, per 588 grammi), redatto nelle colorazioni oro, argento e grigio, sormontato da una webcam da 8 megapixel per i selfie e i meeting online, accompagnata poco più in basso sull’anteriore dal display, un pannello LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in FullHD+, con profondità colore a 24-bit, che trae il meglio dalla modalità Spit View, portata in dote, assieme al Dark Theme (e ad altro), dalla personalizzazione Doke OS_P 2.0 di Android 11.

Sul retro, è presente una monocamera, nello spallino a sinistra quando tenuto in verticale: quest’ultima, da 13 megapixel (video sino a 3120p@30fps), trova alloggio assieme al relativo Flash LED in un pillolotto semaforico. Un notevole cambio, rispetto al modello dello scorso Giugno è dato dal set logico: in questo caso, assieme a 8 GB di RAM (da 1.600 MHz) e a uno storage (espandibile via microSD) da 128 GB, trova posto un nuovo chip Mediatek, rappresentato dall’octacore (2.0 GHz) MT8788V, posto in coppia con la scheda grafica ARM Mali–G72 MP3.

In tema di connettività, il tablet Blackview Tab 10 Pro mette in campo il GPS (A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo), il dual SIM 4G ibrido, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac dual band (direct, display, hotspot).

L’energia, invece, viene fornita da una batteria agli ioni di litio, rimpicciolita rispetto al recente passato, qui da 6.580 mAh, caricabile attraverso la porticina microUSB 2.0 Type-C. Per acquistare il device in questione, è già possibile rivolversi all’importatore online Bangood, presso il quale il BW Tab 10 Pro risulta essere in vendita promozionale (dal 3 al 17 Gennaio) al prezzo di 194.04 euro, con uno sconto del 27% sul prezzo abituale e finale di 265.82 euro.