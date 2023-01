Blackview OSCAL S80: ufficiale il rugged phone con 13.000 mAh di batteria

Ascolta questo articolo

Blackview, noto brand cinese specializzato in smartphone robusti, come il recente BV9200, ha appena annunciato lo smartphone Blackview Oscal S80 (299,99 euro in promo lancio al posto del prezzo pieno di 499,99 euro) erede del modello Blackview Oscal S60 Pro messo in campo poco meno di un anno fa.

Blackview Oscal S80 (78.5 x 161.7 x 14 mm, per 255 grammi di peso) è previsto nei colori Navy Green, Conquest Black, Mecha Orange ma, al di là delle tre differenti cromie, vanta le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K, senza dimenticare la certificazione MIL-STD-810H (che conferma la resistenza a cadute, vibrazioni, urti, alte e basse temperature, ambienti acidi, etc). In termini di specifiche tecniche concrete, la scheda tecnica reca la presenza di un display LCD IPS da 6,583 pollici con risoluzione a 1080 x 2408 pixel con 401 PPI di densità, 82.51 % di screen-to-body, 480 nits di picco come luminosità e una modalità “Glove” per l’uso con i guanti.

La fotocamera anteriore arriva a 8 megapixel grazie al sensore Samsung S5K4H7 da f/2.4 con video a 1080p@30fps. Il suggestivo modulo fotografico posteriore, con un ampio cerchio e due “ali” ai lati, ospita una tripla fotocamera: il sensore principale Sony IMX362 Exmor RS da 12 megapixel, coadiuvato dal doppio Flash LED, propone funzioni come HDR, panorama, scatto continuo, messa a fuoco automatica, zoom digitale, geotagging, impostazioni ISO, modalità scena, compensazione dell’esposizione e bilanciamento del bianco. Il secondo sensore è un ultragrandangolo (117°) da 8 megapixel mentre il terzo è un sensore da 2 megapixel.

Il chipset octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G85 con GPU Mali-G52 2EEMC2 beneficia di 6 GB di RAM LPDDR4X da 1833 MHz, che arriva a 10 grazie a 4 GB di RAM virtuale, sottratti allo storage eMMC 5.1 che nel Blackview Oscal S80 ammonta a 128 GB, con espandibilità sino a 1 TB via microSD sottraendo uno slot al carrellino che, diversamente, ha spazio per due SIM 4G. La batteria è impressionante, in questo smartphone, vista la capienza di 13.000 mAh: la carica rapida avviene a 33W ed è possibile anche usare l’energia di bordo à la powerbank per caricare altri dispositivi.

Blackview Oscal S80, provvisto di uno scanner laterale per le impronte digitali, integra connessioni quali il Bluetooth 5.1 (A2DP), Wi-Fi ac dual band (Hotspot, Direct, Display), microUSB Type-C 2.0 con OTG, 4G VoLTE, NFC, e GPS (A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo). Per il sistema operativo la scelta è ricaduta su Android 12 sotto l’interfaccia Doke OS 3.0.