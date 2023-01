Blackview BV9200: ufficiale il rugged phone che ridefinisce la fascia media

Ascolta questo articolo

Blackview, brand cinese specializzato in smartphone corazzati, ha annunciato l’erede del modello BV7200, ovvero il nuovo BV9200, con innovazioni che riguardano 5 aree nevralgiche, elencate rispettivamente in intrattenimento, autonomia, efficienza, personalità e praticità.

Sul piano dell’intrattenimento, è impossibile non parlare di display, fotocamere e segmento audio del Blackview BV9200 (spesso 13,66 mm e dal peso di 310 grammi). Lo schermo è un pannello LCD da 6,6 pollici risoluto in 2,4K, con 120 Hz di refresh rate, supporto al multi-tocco (10 tocchi), protezione dall’emissione di luce blu (senza deteriorare la qualità delle immagini) certificata TUV, e modalità per l’uso con i guanti. Non manca la protezione Gorilla Glass 5.

Tra le fotocamere, quella anteriore arriva a 16 megapixel mentre, dietro, vi è una doppia fotocamera. Il sensore principale Samsung JN1 garantisce una risoluzione di 50 megapixel, mentre l’ultragrandangolo da 120°, con macro a 1 cm, arriva a 8 megapixel. Secondo il costruttore, l’apparato fotografico migliora del 30% la riproduzione del colore, mentre la collaborazione con Arcsoft non solo porta al miglioramento del 15% per le prestazioni fotografiche e a varie modalità: nello specifico, oltre ai video in 2K anche con modalità bellezza e subacquea, si hanno a disposizione le modalità HDR 3.0 (foro realistiche in contesti ad alto contrasto), Bellezza 3.0, Ritratto 3.0 e Panorama 3.0. Per le situazioni con poca luce o serali interviene la modalità super night.

La sezione audio conta su due speaker smart-PA BOX e sulla suite di post-produzione Harman AudioEFX comprensiva di varie modalità, tra cui smart (ottimizzazione a tutto tondo), music (pompa il ritmo), movie (suono stereo), games (effetti sonori reali), voice (cancellazione del rumore durante le chiamate).

Sul piano dell’autonomia, la batteria da 5.000 mAh viene innanzitutto protetta dal sovraccarico potendo fermare la carica al 70, 80, 90% della sua capienza, col monitoraggio della ricarica reso preciso dal Coulometer. Di base, la batteria, a carica completa garantisce fino a 500 ore di stand-by, o più realisticamente 8,5 ore di gaming, 37,5 ore di chiamate, 12,5 di web surfing, 19,5 ore di riproduzione musicale. Grazie alla carica rapida cablata a 66w, in 5 minuti di arriva già al 20% di rabbocco energetico: non mancano poi la ricarica wireless a 30 e quella inversa a 5 watt.

Per l’efficienza entra in campo il processore octacore Mediatek Helio G96: la RAM, da 8 GB arriva virtualmente a 14, mentre lo storage da 256 GB può espandersi di 1 TB via microSD. Blackview non ha trascurato il problema dello smaltimento del calore, con un sistema di raffreddamento che abbassa di 10° la temperatura della CPU.

Alla voce personalità, Blackview BV9200 esprime tutto il suo temperamento e carattere grazie all’interfaccia Doke OS 3,1 (su Android 12), che porta in dote un caricamento delle app accelerato del 10% via pre-loading, una nuova app Health per il benessere, diverse modalità di gioco (power saving, normal, performance), 5 modalità di concentrazione Focus (No-play Mode, Meditation Mode, Work & Sport & Read Mode), e un’avanzata gestione della memoria (Low Memory killer).

In tema di praticità, Blackview BV9200 annovera una grande resistenza, visti anche i bordi in lega di alluminio e gli angoli gommati: ci sono le certificazioni di impermeabilità IP68 e P69K, e quella di resistenza militare MIL-STD-810H. La fotocamera, poi, resiste a cadute da 1,2 metri.

Tra le altre specifiche, Blackview BV9200 annovera lo scanner per le impronte digitali nel tasto di accensione, un tasto programmabile (magari per lanciare app dedicate all’outdoor e al lavoro, come Torcia, Compasso, HeightMeasure, SoundMeter), un sistema di navigazione 4-in-1, l’NFC multifunzione. In occasione della premiere, dal 9 al 13 Gennaio, si potrà acquistare lo smartphone nei colori arancio, nero e verde al 50% del suo prezzo finale, pagando sullo store ufficiale presso Aliexpress appena 199,99 dollari.