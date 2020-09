Blackview BV9900E: ufficiale il medio-gamma corazzato operativo anche a -30°

Proseguendo la serie BV9900, comprensiva del modello standard e Pro, il brand cinese Blackview ha annunciato un nuovo smartphone corazzato, in veste di Blackview BV9900E (361.36 euro nello store ufficiale Aliexpress, con promo previste per il 21 Settembre), con un design mutuato da quello dei predecessori, e una scheda tecnica di livello medio.

Blackview BV990E, disponibile nelle colorazioni nero ed argento, vanta uno chassis impermeabile e corazzato (IP68, IP69K e MIL-STD-810G), con angoli rafforzati, frame metallico, coverback rivestita di silicone assorbi-urti, vetro Gorilla Glass 5 frontale, che permette l’uso del dispositivo in Ice Mode (chiamate, messaggi, fotografia) a -30°. Lateralmente è presente sia lo scanner per le impronte digitali, che un pulsante programmabile, per accedere alla torcia, alle comunicazioni walkie talkie, per far partire la registrazione dei suoni, l’invio degli SOS, etc.

Il frontale del Blackview BV9900E esibisce un display FullHD+ (432 PPI) formato da un pannello LCD IPS da 5.84 pollici redatto secondo un aspetto panoramico a 19:9 con, nella cornice alta, in un notch a goccia, una selfiecamera da 16 megapixel (Samsung S5K3P9, f/2.0, abbellimenti della pelle, stickers in realtà aumentata, fuoco fisso).

Il retro, che propone anche un sensore della frequenza cardiaca, alloggia lateralmente una quadrupla fotocamera, con sensori a isola, da 16 (Samsung S5K3P9, ultragrandangolo a 120°), 48 (Sony IMX582, f/1.79, pixel binning 4-in-1, autofocus, modalità notturna, modalità subacquea, video in 4K@30fps o a 1080p@60fps), 0.3 (GalaxyCore GC032A, profondità): quest’ultima è accompagnata a destra da un sensore da 2 megapixel (GalaxyCore GC2375H, macro) e, in basso, da un Flash LED. Sul piano dell’audio, invece, è presente il jack da 3.5 mm.

6 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di storage (UFS 2.1) espandibile via microSD concorrono al setting elaborativo, assieme al processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio P90 ed alla GPU PowerVR GM9446. Anche il segmento delle connettività appare completo, col Blackview BV9900E che propone un Dual SIm ibrido, un Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il 4G (38 frequenze), un modulo NFC per la trasmissione dei dati ed i pagamenti contactless via Google Pay, ed una microUSB Type-C per caricare velocemente, a 18W, una batteria da 4.380 mAh che, rabboccabile anche col wireless charging, assicura 528 ore di stand-by (o 28 ore di chiamate, 22 di musica, 8 ore di gaming o di video musicali). Il sistema operativo, infine, è Android 10, praticamente stock, a parte i soliti tool per l’outdoor e le professioni da cantiere.