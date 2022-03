Astro Slide 5G: in pre-order lo smartphone con tastiera fisica e Linux nel cuore

A distanza di due anni dal precedente modello, Planet Computers, nota anche per il Cosmo Communicator, ha annunciato il nuovo smartphone con tastiera fisica Astro Slide 5G che, dopo l’esposizione al MWC 2022, è arrivato alla fase dei pre-ordini, con la prenotazione sul sito ufficiale e su Indiegogo per la cifra di 853.20 sterline (1.019.47 euro), e la disponibilità effettiva da Aprile.

Astro Slide 5G (164 mm x 76,6 mm x 15 mm, per 300 grammi) ha una cerniera che scatta all’indietro in modo da far scorrere in avanti il display che, poi, si appoggia sulla tastiera (retroilluminata, opzionabile in una delle 24 lingue supportate): lo scanner per le impronte digitali è posto lungo il lato mentre, in alto e in basso, si trovano due microUSB Type-C, di modo che il device possa essere in carica (veloce, cablata) e, nel contempo, connesso per il trasferimento dati (es. con un adattatore Type-C / Ethernet). Non manca, in ogni caso, il jackino da 3.5 mm (con Radio FM) per cuffie e auricolari, col segmento dell’output audio che si completa degnamente grazie a due speaker stereo e ai microfoni con soppressione dei rumori ambientali.

Nell’Astro Slide 5G è presente un display LCD da 6.53 pollici risoluto in FullHD, da 2340 x 1080 pixel, con cornici evidenti in alto (ove verso destra è inserita la selfiecamera da 13 megapixel) e in basso: sul retro, la fotocamera (Sony), mono, arriva a 48 megapixel.

Per la parte elaborativa, Planet Computers ha chiamato in causa il processore octacore Mediatek Dimensity 800, con modem per il 5G e scheda grafica Mali-G57 MC4, nell’allestimento che, in tema di memorie, impiega 8 GB di RAM (LPDDR4x) e 128 GB di storage, espandibile via microSD. La batteria, da 3.500 mAh, supporta anche la carica wireless, a 10W, ed è più che adeguata a coprire le esigenze energetiche dell’intero hardware, comprensivo – nell’array delle connettività del GPS (Glonass), del 5G con frequenze globali, del Wi-Fi ac/5, dell’NFC per i pagamenti contactless, e del Bluetooth 5.1.

Nella scelta del sistema operativo, è possibile richiedere il device con Android 11, o con una distro Linux (es. Sailfish OS, Kali Linux, Debian), senza dimenticare l’opzione per il dual boot (Android e Linux assieme).