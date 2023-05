Arriva l’OnePlus 11 ufficiale in versione Marble Odyssey

Non sono rari i casi di smartphone OnePlus personalizzati. Il celebre brand cinese a Gennaio ha presentato l’OnePlus 11, poi arrivato a Febbraio anche in Italia: questo modello lo scorso Marzo è arrivato in Jupiter Rock Edition, promettendo di imitare la superficie gioviana attraverso l’impiego del 3D Microlite.

Ora, dal 6 Giugno, arriva il nuovo OnePlus 11 in versione Marble Odyssey (163,1×74,1×8,53 mm per 205 grammi). Nello specifico si tratta di uno smartphone col retro realizzato con un materiale roccioso microcristallino che genera venature simili a quelle del marmo, tanto più che ogni modello ha venature differenti dall’altro, risultando di fatti un pezzo unico. Secondo l’azienda, per ottenere il livello di qualità desiderato, c’è voluto più di un anno di lavoro per ottenere questo materiale: tra l’altro ogni esemplare è il frutto di un processo produttivo in 9 step al termine dei quali un addetto decide se conservare o scartare il risultato ottenuto.

Dettagli estetici a parte, giova ricordare come questo smartphone sia tecnicamente uguale all’OnePlus 11 “liscio”, cioè normale. Troviamo quindi un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ secondo un rapporto d’aspetto a 20,1:9, con 525 PPI, LTPO (1-120Hz di refresh rate), sino a 1.000 Hz di touch sampling e protezione Gorilla Glass Victus. Nel display è integrato lo scanner per l’acquisizione delle impronte digitali.

Anteriormente, con pixel da 1 micrometro, c’è una selfiecamera da 16 megapixel mentre il cerchio dietro posto in un listello sulla sinistra ospita una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50, un ultra wide (115°) da 48 e un sensore ritratto da 32 megapixel con zoom ottico 2x. Su ognuno di questi sensori c’è l’autofocus, ma su nessuno di essi troviamo la stabilizzazione ottica. Le dimensioni, rispettivamente da 1/1,56″, 1/2″, 1/2,74″, consentono di catturare molta luce.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 2 sfrutta 8/16GB di RAM LPDDR5X e, come storage, 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0). Le connettività previste a bordo di questo OnePlus 11 sono 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e microUSB Type-C: la batteria, da 5.000mAh, supporta la carica rapida SuperVOOC a 100W. Anche in questo caso troviamo il sistema operativo Android 13 sotto la UI OxygenOS 13.