OnePlus 11 Jupiter Limited: ufficiale il top di gamma a tema spaziale

Da qualche giorno si diceva che OnePlus avrebbe realizzato una versione speciale del suo ultimo top di gamma, OnePlus 11, e così è stato col varo nelle scorse ore del modello OnePlus 11 Jupiter Limited, che propone diverse novità ispirate al celebre pianeta Giove del Sistema Solare.

OnePlus 11 Jupiter Limited ha una confezione con adesivi in tema e un estrattore di SIM ad hoc. Ovviamente non mancano novità più inerenti al prodotto stesso. Lo smartphone, dal design generale immutato rispetto al predecessore, ha utilizzato un materiale mai usato prima a livello produttivo, ovvero un materiale roccioso microcristallino 3D che, grazie a una particolare texturizzazione, nota come Diamond Star Array, riesce a ottenere non solo un grande comfort in mano, visto che la coverback si mantiene sempre fresca, ma ottiene anche un risultato anti batterico, anti impronte e idrorepellente.

Tali risultati produttivi sono stati ottenuti dopo un lungo processo di ricerca e sviluppo che, però, non ha semplificato la produzione, anzi. L’efficienza del processo produttivo in questione è pari al solo 25% di quella dell’analogo modello col retro in vetro. Curiosamente, nonostante questi dati forniti dall’azienda, la stessa è riuscita a non rincarare il prezzo dell’OnePlus 11 Jupiter Limited che, infatti, costa quanto il modello standard, cui riportiamo brevemente i dettagli tecnici per capire di fronte a quale prodotto ci si trovi.

Nello specifico, OnePlus 11 Jupiter Limited ha un display AMOLED da 6,7 pollici risoluto in QHD+, con refresh rate adattivo sino a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 7. La selfiecamera è da 16 megapixel mentre la tripla fotocamera concepita con Hasselblad prevede un sensore principale da 50 mpx stabilizzato otticamente, uno ultragrandangolare a 115° da 48 megapixel con funzione di macro a 3,5 cm, e un telescopico da 32 megapixel con zoom ottico 2x, e digitale 20x. I video sono catturati sino all’8K @24fps. L’audio, oltre a due microfoni, ha due speaker con supporto all’audio spaziale e al Dolby Atmos.

Per il chipset, c’è sempre il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0. La batteria, da 5.000 mAh, gode della carica cablata super rapida a 100W mentre, come connettività, troviamo una doppia SIM con 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC, il GPS e la microUSB Type-C. Il sistema operativo è Android 13 sotto OxygenOS 13. Attualmente, il nuovo OnePlus 11 Jupiter Limited è prezzato a 4.899 yuan che, cambio alla mano, corrispondono a pressappoco 655 euro.