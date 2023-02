OnePlus 11 5G: ufficiale in versione global con specifiche, prezzi e promo

Ascolta questo articolo

All’evento Cloud 11, OnePlus ha lanciato diversi prodotti tra cui anche due smartphone. Uno di essi è la versione globale del già noto (in Cina) OnePlus 11, riproposto con variazioni relative alle memorie e all’interfaccia (in Cina v’è la ColorOS 13).

La versione internazionale dello smartphone OnePlus 11 5G (163,1×74,1×8,53mm per 205 grammi) è cadenzata nei colori Eternal Green e Titan Black. Tecnicamente, annovera un display curvo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2K a 3216×1440 pixel (525 PPI), 1,07 miliardi di colori, 1.300 nits di luminosità di picco. Il refresh rate è da 1 (in AOD) a 120 Hz, il rapporto d’aspetto è a 20,1:9 mentre la protezione avviene col vetro Corning Gorilla Glass 7.

La fotocamera anteriore è da 16 megapixel (f/2,4, 82° di FOV, video a 1080p @30fps) mentre, dietro, nell’oblò collegato al lato sinistro, si trova una tripla fotocamera, sviluppata con Hasselblad, da 50+48+32 megapixel secondo lo schema principale (Sony IMX890, video a 8K @24fps, tecnologia multi-frame TurboRAW HDR) con stabilizzazione ottica / ultragrandangolare (Sony IMX581) / telescopico (Sony IMX709) con zoom ottico 2x. Sul piano del sound si apprezza il supporto all’audio spaziale, il Dolby Atmos e il doppio microfono. Ancora in ambito multimedialità è dichiarato presente il miglior motorino aptico per Android, il “Bionic“. Lateralmente si nota il gradito ritorno dell’alert slider.

Il chipset si sostanzia nella piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvata da 8 e 16 GB di RAM LPDDR5X e da 128 e 256 GB di storage UFS 3.1 / UFS 4.0. Le combinazioni di memoria sono da 8+128 (UFS 3.1), 16+256 (UFS 4.0). La batteria ha una capienza di 5.000 mAh e gode della carica rapida cablata SuperVOOC da 100 W (80 W negli USA) con tanto di supporto da parte del Battery Health Engine. Le connessioni prevedono il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, e il GPS dual band: la sicurezza è affidata primariamente allo scanner per le impronte digitali. Per il sistema operativo, entra in gioco Android 13 con l’interfaccia OxygenOS 13: ci sono 4 anni di major update (si arriverà ad Android 17) e 5 anni di security update mensili.

Prezzi e Promo

I preordini per l’Italia partono da oggi, al prezzo di 849 euro per 8+128 GB, mentre con 919 euro si ha diritto alla versione da 16+256 GB. Comprando il modello base tra il 7 e il 17 Febbraio, si avrà in dono un paio di OnePlus Buds Pro 2. Diversamente, comprando un modello col doppio delle memorie, si potrà scegliere tra gli OnePlus Buds Pro 2 o speaker Beosound A1 di 2a generazione in edizione limitata OnePlus x Bang & Olufsen (impermeabile IP68, autonomo sino a 18 ore, con Alexa integrato). Dulcis in fundo ci sono 100 euro di sconto e la facoltà d’ottenere una permuta col vecchio dispositivo sino a 250 euro.