Arriva lo smartphone 5G Honor Play 30M con maxi batteria, ma fermo ad Android 11

L’ultima volta che un device della serie Play era stato avvistato nel listino di Honor era lo Settembre, quando era stato messo in campo l’Honor Play 40 Plus: trascorsa qualche settimana, il brand cinese ha nuovamente inserito a referto un nuovo device Play che, nel mercato cinese, sotto le vesti di Honor Play 30M (1.299 yuan, pressappoco 182 euro), ha raccolto l’eredità del modello senza M annunciato lo scorso Maggio.

L’Honor Play 30M ha una scocca in plastica (163.66 × 75.13 × 8.68mm. 194 grammi), con frame laterali dello stesso materiale, allestita nei colori Magic Night Black, Aurora Blue e Titanium Empty Silver: simile nell’estetica al predecessore, del quale migliora alcune specifiche, il nuovo arrivato ha un notch a goccia, nel frontale, per la selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2), posta in cima al display, formato da un pannello TFT LCD da 6.5 pollici, risoluto a 1600×720 pixel (HD+), secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con 270 PPI come densità di pixel per pollice.

Voltato, lo spallino di sinistra comprende uno square con 4 cerchietti che, però, non devono trarre in inganno, Di essi, uno è cieco, un altro è dedicato al Flash LED e due sono per la dual fotocamera (primo miglioramento, visto che il vecchio modello aveva una monocamera, in stile iPhone 13), con un sensore per la profondità da 2 megapixel (f/2.4, obiettivo a 3 lenti, 1,75 µm di dimensione dei pixel) e uno principale da 13 megapixel (f/2.2, HDR, modalità panorama, autofocus, zoom digitale 8x, video 1080p@30fps).

Ai timoni di comando, opera il processore octacore (2.2 GHz, grazie a due core Kryo 460) Snapdragon 480+ 5G con la GPU Adreno 619: la RAM (LPDDR4x) questa volta è da 6 GB (vs precedenti 4) e può ottenere virtualmente altri 5 GB aggiuntivi, sottraendoli allo storage non adoperato dei 128 GB di archiviazione complessiva, comunque espandibili via microSD. La batteria, da 5.000 mAh, si carica in modo decisamente non veloce, a 10W, via microUSB Type-C 2.0.

Protetto da uno scanner per le impronte digitali laterale (terza novità rispetto al predecessore diretto), l’Honor Play 30M annovera come connettività il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi ac dual band, il mini-jack da 3.5 mm, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), e il Bluetooth 5.1 LE (A2DP). Il sistema operativo, sotto l’interfaccia MagicUI 5.0 è ancora Android 11.