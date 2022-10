Honor Play 40 Plus: ufficiale con 5G e tanta autonomia

Ascolta questo articolo

Atteso invano assieme all’Honor X40 GT, in anticipo rispetto alle ultime voci che lo davano come in presentazione il prossimo 28 Ottobre, è stato ufficializzato nelle scorse ore in Cina il nuovo smartphone di fascia media, attento all’autonomia, Honor Play 40 Plus.

Con una scocca spessa 8,27 mm e con un peso di 196 grammi, l’Honor Play 40 Plus è cadenzato in 4 diverse tonalità, ovvero in viola Xianxia Purple, argento Space Silver, Charm Sea Blue, e nero Magic Night Black. In termini di design, il frontale reca un notch a goccia e un piccolo mento visibile in basso: dietro, un sistema a doppio anello a filo col retroscocca ospita, assieme al Flash LED, la multicamera. Lo scanner per le impronte digitali si trova di lato.

Nell’Honor Play 40 Plus, il display, LCD IPS da 6.74 pollici è risoluto a 1600 × 720 pixel, quindi in HD+, secondo un aspect ratio a 20:9, con un refresh rate da 90 Hz e la protezione della vista certificata da TUV Rheinland: la selfiecamera arriva a 5 megapixel, mentre la dual camera posteriore prevede un sensore principale da 50 megapixel e uno secondario da 2 megapixel. Pur molto sottile, il device si conserva la messa a disposizione del mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati.

Il processore octacore MediaTek Dimensity 700 porta in dote il 5G e si avvale, secondo le versioni, di 6 od 8 GB di RAM, e di 128 o 256 GB di storage, nelle combinazioni da 6+128, 8+128 e 8+256 GB, prezzate rispettivamente a 1.199, 1.399 e 1.599 yuan (circa 170, 200, 225 euro). La batteria, bastevole per 23 ore dichiarate di riproduzione video, è dimensionata a 6.000 mAh e gode della carica rapida a 22.5W via microUSB Type-C.

Tra le connettività dell’Honor Play 40 Plus spiccano anche il GPS, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi: il sistema operativo scelto, sotto la skin proprietaria Magic UI 6.1, è Android 12.