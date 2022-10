Honor X40 GT: ufficiale il gaming phone 5G economico con Android 12

Ascolta questo articolo

Lo smartphone più atteso della giornata, l’Honor X40 GT è stato appena presentato, con non troppe differenze estetiche rispetto al modello base rispetto al quale, però, si configura come un gaming phone alquanto accessibile.

Honor X40 GT (8,45 mm di spessore, 202 grammi di peso) fa il suo esordio nelle colorazioni Racing Black con strisce verdi centrali in stile racing, Magic Night Black e Titanium Silver. Frontalmente si nota un vetro piatto con foro centrale alto mentre, dietro, sulla coverback sempre in vetro, un suggestivo oblò con la scritta GT al centro ospita una tripla fotocamera. L’elegante incavo d’accensione sulla destra, posto sul frame in plastica, fa invece anche da scanner per il riconoscimento delle impronte digitali.

L’Honor X40 GT integra un display LCD da 6.81 pollici risoluto a 2388 x 1080 pixel, secondo uno aspect ratio a 19,9:9: il refresh rate è un record per Honor, ovvero 144 Hz, col touch sampling che passa da 240 a 480 Hz mediante un algoritmo di inserimento del frame predittivo. La selfiecamera arriva a 16 megapixel (f/2.45, riconoscimento facciale) e registra video a 1080p.

La tripla postcamera succitata poc’anzi ruota, è il caso di dirlo, attorno a un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, HDR, AI, video 4K, stabilizzazione elettronica) accompagnato da 2 sensori accessori, per macro e profondità, da 2 megapixel (f/2.4). L’audio, via speaker mono, gode delle ottimizzazioni Honor Histen.

Sul piano elaborativo Honor ha scelto un processore top gamma di un paio d’anni fa, l’octacore (2.84 GHz) Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nanometri con GPU Adreno 660: i noti problemi di surriscaldamento di questo chip son stati risolti con un sistema di raffreddamento tridimensionale a 13 strati (di cui 8 in grafite, con una superficie di dissipazione di oltre 16300 mm², tra cui più di 4000 mm² per la sola “pompa del freddo arterioso VC“), tal da poter eseguire giochi impegnativi ad alti framerate (“Honor of Kings” in modalità 120 frame con una media di 115,07 fps, “Genshin Impact” in modalità 60 frame con un media di 56,33 fps, “Peace Elite” in modalità 90 frame con una media di 89,71 fps).

Le memorie dell’Honor X40 GT prevedono la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1 nelle combo da 8+256 GB, prezzata a 2.099 yuan (298 euro), ma in promo lancio a 1.999 yuan (284 euro), e da 12+256 GB, in vendita a 2.399 yuan (341 euro), al lancio scalati a 2.299 yuan (327 euro). La batteria, da 4.800 mAh, grazie alla carica rapida a 66W via Type-C, si carica dal 3 al 90% in 30 minuti. Le connettività dell’Honor X40 GT prevedono il Dual SIM con anche il 5G, il Wi-Fi 6 dual band, il Bluetooth 5.2, l’NFC, e il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo): il sistema operativo, Android 12, è rivestito dall’interfaccia Magic UI 6.1.