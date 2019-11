Alcatel Joy Tab Kids: in arrivo il tablet per bambini, con interfaccia didattica

TCL, colosso cinese per lo più attivo nel ramo TV, ma da qualche tempo anche in quello degli smartphone, sia con prodotti autofirmati che mediante dispositivi Alcatel, Palm, e Motorola, ha annunciato un nuovo tablet per bambini, l’Alcatel Joy Tab Kids, che va a competere sia col rivale Amazon Fire HD 10 Kids Edition che con l’antagonista Samsung Galaxy Tab A Kids Edition (2019).

Alcatel Joy Tab Kids è realizzato con un telaio in silicone di color verde neon, rinforzato onde resistere agli urti: il display, da 8 pollici, con risoluzione da 1280 x 800 pixel, è protetto da un vetro Asahi Glass, particolarmente indicato per sopportare pressioni, ditate, graffi, etc. Frontalmente, inoltre, non manca una fotocamera per i selfie che, come quella posteriore (presente sulla coverback dotata di maniglione per il trasporto con facoltà di fare da leggio), raggiunge la risoluzione di 5 megapixel, e consente di registrare video a 720p (quindi in HD): ancora in ambito multimediale, risulta innestato un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono.

Al di sotto dell’area visuale, l’Alcatel Joy Tab Kids si muove col processore quadcore (1.5 GHz) MediaTek MT8765A, messo in grado d’avvalersi di 2 GB di RAM e di 32 GB di storage, espandibili della medesima pezzatura mediante il ricorso ad una schedina microSD. Ovviamente equipaggiato col GPS, e munito delle connettività 4G, Wi-Fi n, e Bluetooth 4.2, il nuovo tablet per bambini prodotto da TCL vanta una corposa batteria da 4.80 mAh che, portata a piena carica tramite la porta microUSB, è accreditata di garantire all’incirca 7 ore d’autonomia, anche grazie al sistema operativo Android Pie.

Quest’ultimo risulta rivestito da un’interfaccia, priva di pubblicità, adatta al giovane target, Kidomi che, nello specifico, contiene applicazioni, filastrocche, cartoni animati, ebook, giochi didattici adatti ai pargoli, e sofisticati sistemi di parental control in virtù dei quali i genitori possono monitorare i progressi nell’apprendimento da parte dei figli, e imporre agli stessi delle limitazioni d’orario (applicabili anche a specifici contenuti).

In commercio dal 15 Novembre, Alcatel Joy Tab Kids sarà distribuito con l’operatore T-Mobile ad un prezzo ancora da definire, ma stimato intorno ai 168 dollari (listino della variante standard “Joy Tab”).