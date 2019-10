Amazon: ufficiali il tablet Fire HD 10 e l’e-reader Kindle Kids Edition

Nonostante sia impegnata nel lanciare sempre nuovi dispositivi animati dal proprio concierge virtuale, Amazon non dimentica uno dei suoi primi hardware di successo, i tablet Fire, di recente giunti alla 9° generazione del modello da 10 pollici, tramite un annuncio col quale ha avuto il battesimo dell’ufficialità anche il nuovo e-reader per bambini, Kindle Kids Edition.

Il nuovo Fire HD 10 (262 x 159 x 9.8 mm, per 508 grammi), presente anche in Kids Edition con scocca colorata e gommata, ovviamente insieme a un’interfaccia ad hoc per i pargoli, è esteticamente uguale al precedente, tranne per il fatto che la porta USB è una (2.0) Type-C, utile anche per caricare la batteria, grazie alla quale l’autonomia passa a 12 (vs le 10 precedenti) ore in uso medio.

In alto, assieme al bilanciere per il volume, ed al microfono, necessario per recepire i comandi ad Alexa (per controllare la musica, chiedere notizie e meteo, aprire le app, etc), è presente anche il jack da 3.5 mm per l’uso delle cuffie, ed il pulsante per l’accensione, mentre a sinistra si trovano due speaker stereo compatibili col Dolby Atmos.

Frontalmente provvisto di una fotocamera da HD da 2 megapixel (uguale a quella posteriore), il Fire HD 10 di Amazon si presenta (oltre che con le colorazioni bianco, blu scuro, e nero) con un display FullHD (224 PPI) da 10.1 pollici dietro il quale campeggia un processore a 8 core (da 2.0 GHz massimi, del 30% più potente che in passato) messo in grado di sfruttare 2 GB di RAM e, a seconda della configurazione, 32 (in Germania, a 149.99 euro) o 64 (189.99 euro) GB di storage ampliabile (512 GB extra) localmente ricorrendo allo slot per le microSD posto a destra, o via internet in base al cloud illimitato concesso per i contenuti generati con le fotocamere del device o acquistati dall’e-commerce digitale di Seattle.

Sempre in tema di hardware, risulta immancabile il modem per il Wi-Fi, qui di tipo livello 5 (ac), laddove – per il software – è confermata la presenza di Android Pie 9.0, sotto interfaccia Fire OS che, per l’occasione, si è arricchito di una funzione picture in picture che permette di riprodurre i contenuti di Netflix, Starz, Prime video, o Twitch, nel mentre si fa altro.

Nella medesima occasione, Amazon ha presentato anche il Kindle Kids Edition, che va a sostituire il predecessore, datato (in tutti sensi) 2014, mettendo in campo 4 settimane d’autonomia per una comoda (vista la luminosità regolabile) lettura affidata al display e-ink da 6 pollici (167 PPI).

Grazie all’anno di abbonamento gratuito a Free Time Unlimited, non mancheranno i contenuti, tra videogame, filmati, ebook adatti, con cui popolare gli 8 GB (sempre in Germania, dal 30 Ottobre, a 109.99 euro) di storage interno, potendoli poi reperire facilmente, pur scrivendone male il titolo, grazie alla feature “Easy Discover”.

In quanto destinato ad un’utenza molto green sin dalla schermata di blocco, il Kindle Kids Edition non si fa mancare delle funzioni ad hoc, come il dizionario semplificato “Words Wise”, per scoprire al volo il senso delle parole nel mentre si legge, ed un meccanismo di incentivi (Achievement Badges) volto a premiare i progressi nella lettura e nell’apprendimento.