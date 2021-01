Alcatel 5X e Alcatel 1V Plus: al CES 201 i nuovi smartphone low cost di TCL

Alcatel, brand della galassia cinese TCL Corporation, portandosi avanti rispetto all’inizio del CES 2021 (durante il quale ne svelerà anche i prezzi), ha annunciato una coppia di smartphone low cost, gli Alcatel 5X (evoluzione del 3X 2020) e Alcatel 1V Plus (aggiornamento dell’1V) animati dal sistema operativo mobile Android 10, destinati al mercato argentino.

Considerabile come il fratello maggiore della nuova coppia di smartphone, l’Alcatel 5X ha uno chassis con un trattamento oleofobico in ottica anti impronte ed un pulsante laterale per richiamare il concierge virtuale Google Assistant: il design propone un notch a goccia d’acqua sul davanti e, sul retro, un centralissimo scanner per le impronte digitali, oltre a una quadcamera, disposta a L nel relativo bumper rettangolare posto a sinistra.

Principiando dalla sezione imaging, l’Alcatel 5X esibisce un display LCD leggermente curvo ai lati (2.5D), da 6.52 pollici, redatto secondo l’aspetto panoramico a 20:9: per le videochiamate e i selfie è stata allestita una fotocamera da 13 megapixel che, capace di usare il monitor sottostante quale Flash, supporta la scansione del volto, l’abbellimento AI, e l’effetto Bokeh. Posteriormente, la quadcamera propone un sensore da 48 (pixel binning, video a 1080p@30fps), 5 (ultragrandangolo), 2 (macro), e 2 (profondità) megapixel.

Si conferma di fascia media il setting elaborativo, con 4 GB di RAM e 64 GB espandibili (+ 256 GB) di storage messi in appoggio del processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio P22 e della GPU PowerVR GE8320. A fornire energia “per tutto il giorno“, bada una maxi batteria da 5.000 mAh.

Il meno prestante Alcatel 1V Plus mette ai timoni di comando il processore octacore (1.8 GHz) Helio A25 di MediaTek, supportandolo con 2 GB di RAM e 32 GB di storage: sempre dietro la parete frontale, occupata da un display HD+ da 6.22 pollici con selfiecamera da 5 megapixel contenuta un un waterdrop, è alloggiata la batteria, da 4.000 mAh. Sul retro, pur trattandosi di un modello di fascia bassa, permane lo scanner per le impronte digitali, ma la multicamera laterale, in forma semaforica, è solo duale, con un sensore principale da 13 e uno secondario, per la profondità, da 5 megapixel.