Alcatel 1T 10 e 3T 10: in arrivo i nuovi tablet economici di TCL

Dopo i modelli di fine Agosto, TCL Corporation amplia il listino dei tablet del brand controllato Alcatel, con due nuovi modelli di fascia bassa che, nei nomi, Alcatel 1T 10 e 3T 10, rievocano due vecchi tablet del marchio francese, rispettivamente usciti nel Settembre del 2018 e nel Febbraio dell’anno dopo.

Alcatel 1T 10 (243,2 x 162,2 x 9,55mm, per 450 grammi) è presente in due varianti, accomunate dall’adottare un display LCD IPS da 10 pollici, risoluto in HD+: le fotocamere, due, sono da 2 megapixel sia sul davanti che dietro. Ancora in ottica multimediale, è possibile annoverare tanto il jack da 3.5 mm quanto due speaker stereo. Tra le specifiche comuni, fanno bella mostra di sé anche le connettività senza fili, Wi-Fi n (direct) monobanda e il Bluetooth 4.0, oltre a una porta microUSB Type-C 2.0 ed al GPS.

All’interno, tratta energia dalla batteria, dimensionata a 4.080 mAh, il processore a 4 core (1.3 GHz) MediaTek MT8167B e la di lui GPU IMG PowerVR GE8300 si avvalgono, secondo il modello, di diversi allestimenti mnemonici, con conseguente differente OS supportato.

Il più basico Wifi 8091 (entro fine anno, in Italia, a 109,90 euro), non di meno animato da Android 10 in Go Edition, beneficia solo di 1 GB di RAM e di 16 GB di storage, ampliabile via microSD. Diversamente, lo Smart WiFi 8092 (ancora entro il Q3, ma a 129,90 euro) può ospitare un Android 10 normale, essendo qualificato da almeno 2 GB di RAM e da 32 GB di storage (anche qui ampliabili a 128 GB).

L’Alcatel 3T 10 (243.3 x 161.2 x 9.35 mm, per 475 grammi) compone il suo comparto multimediale, nuovamente con speaker stereo, di un display da 10.1 pollici risoluto in HD+, oltre che di due fotocamere in totale, da 5 megapixel sia davanti che dietro. Sotto il “cofano”, il quadcore (2 GHz) MediaTek MT8766B, messo in coppia con la scheda grafica IMG PowerVR GE8300, può sfruttare 2 GB di RAM e 32 GB di storage (espandibile di altri 256 GB via microSD).

Sempre munito di un jack da 3.5 mm, con 4G opzionale a seconda del mercato, il tablet in questione (179 euro, Q3) migliora il Wi-Fi direct, qui ac/5, ed il Bluetooth, 5.0: la microUSB 2.0, con la quale alimentare la batteria da 5.500 mAh, è ancora una Type-C.