TCL amplia il listino dei tablet Alcatel con tre nuovi modelli (di cui uno per bambini)

TCL, pur avendo perso la licenza per lo sviluppo dei BlackBerry, si conferma molto attiva nel popolare i listini dei brand di sua proprietà, come avvenuto nel caso di Alcatel, nelle scorse ore omaggiata da una tripletta di nuovi tablet, denominati Alcatel 1T 7, Alcatel 3T 8 (2020), e Alcatel TKEE MID (per bambini).

Alcatel 1T 7 (in Italia ad Ottobre, prezzato a 89 euro) è un tablet adatto alla famiglia e, in quanto tale, beneficia anche della Kids Mode: quest’ultima attiva la riduzione dell’emissione di luce blu e, in ottica parental control, permette ai genitori di approvare quali app possano essere usate dai pargoli, ai quali si può imporre anche particolari limitazioni d’uso. In concreto, il modello in questione monta un pannello da 7 pollici, due fotocamere (davanti e dietro) da 2 megapixel, requisiti minimi per il supporto ad Android 10 in Go Edition (1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile a 256 GB), ed una batteria da 2.580 mAh.

Alcatel 3T 8 (2020), estremamente portable (8.75mm di spessore, per 290 grammi di peso), è un tablet (in Italia a 129 euro, entro il 4° trimestre 2020) anche attento ai bambini, grazie alla Kids Mode, ed alla salute degli occhi: in tal senso, può attivare una modalità lettura, monocromatica in bianco e nero, si occupa di filtrare l’emissione di luce blu, mette in campo la luminosità adattiva e, se ancora non bastasse, grazie a Miracast permette di mirrorare i contenuti direttamente su uno schermo più grande (es. la smart tv del salotto). Le fotocamere, sempre due, qui arrivano in entrambi i casi a 5 megapixel, mentre le memorie fanno segnare 2 GB per la RAM e 32 GB espandibili (+ 256) per lo storage, sì che possa girarci una normale release di Android 10.

Alcatel TKEE MID (secondo i piani dell’azienda, in Italia a 149 euro nel 4° trimestre del 2020) beneficia di una custodia in gomma con stand, impermeabile agli schizzi d’acqua, con un anello per un facile ancoraggio praticamente ovunque ed un’ancor più semplice trasportabilità: frontalmente, viene esibito un display da 8 pollici, di tipo IPS, con risoluzione HD, rispettoso del comfort oculare dei più piccoli, grazie alla riduzione dell’emissione di luce blu, certificata da TÜV Rheinland.

Provvisto anche di 4G, il tablet in questione non si fa mancare l’app Kidomi che, in forma di servizio in abbonamento, aiuta l’educazione dei bambini grazie ad un centinaio di contenuti ad hoc, tra cui programmi televisivi, film, libri, e giochi premium.