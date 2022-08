Aiwa scatenata: presentati tablet, smartphone, tablet PC e smartwatch

Ascolta questo articolo

Il marchio giapponese Aiwa, noto per aver spesso proposto TV anche smart, da qualche tempo ha ampliato il suo listino, come dimostrato anche di recente, col varo di inediti smartphone, tablet, tablet PC, e smartwatch.

Il tablet è ideato in tre varianti, provvisto di Type-C, microSD, sempre in versione Wi-Fi. Il primo modello, JA2-TBA1001, impermeabile IP65, usa un display LCD IPS da 10.3 pollici risoluto a 2.000 x 1.200 pixel dietro un vetro Gorilla Glass. Frontalmente ha una selfiecamera da 8 e dietro un sensore da 13 megapixel: lo guida il processore octacore Mediatek MT8184 che opera con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La batteria è da 6.800 mAh e, tra le connettività, il Bluetooth è 5.0: lato software, si trova Android 12.

Il secondo modello, JA2-TBA1002 usa un pannello da 101. pollici risoluto a 1.280 x 800 pixel: la selfiecamera è da 2, mentre dietro il sensore mono è da 5 megapixel. Nessuna novità quanto a software, mentre per il processore, con 4 GB di RAM e 32 GB di storage, è stato scelto un quadcore Mediatek MT8168. La batteria ha qui una capacità inferiore, di comunque ragguardevoli 5.300 mAh. Con 8 pollici arriva il tablet JA2-TBA0801, il cui pannello visuale è risoluto a 800 x 1.280 pixel. Migliorano un po’ le fotocamere rispetto al modello precedentemente citato, con la selfiecamera da 5 e la postcamera da 8 megapixel. Energizzato da 4.400 mAh di batteria, questo tablet opta ancora per il quadcore Mediatek MT8168, in un allestimento che contempla 2 GB di RAM e 32 GB di storage.

Beneficiato dalla rete anti smarrimento MAMORIO (notifica mail inviata all’utente nel caso il telefono perso sia riconsegnato a un centro oggetto smarriti predisposto con antenna per il network MAMORIO), lo smartphone di Aiwa, siglato come JA2-SMP0601, ha un display IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (720 x 1.600 pixel), con una selfiecamera da 8 e una postcamera duale da 13 (video FHD@30fps) e 2 (profondità) megapixel: il fatto che lo guidi la versione Go Edition di Android 12 si spiega con l’adozione, nello chassis idrorepellente (IP52) del processore UNISOC Tiger T310, assistito da 2 GB di RAM e da 32 GB (espandibile), con l’energia tratta da 4.000 mAh di batteria (caricata in Type-C), sufficienti per il 4G e il Bluetooth 5.0.

Nel nuovo listino, il JA2-TBW1001 è un tablet PC 2-in-1 animato da Windows 11 Pro a 64 bit, con un LCD IPS da 10.5 pollici risoluto in FullHD secondo un aspect ratio a 3:2: la fotocamera frontale è da 2, mentre quella posteriore arriva a 5 megapixel. Il suo corpo, attorniato da diverse porte, tra cui il mini-jack da 3.5 mm, una microHDMI, due microUSB Type-C, e dai connettori per la tastiera, nasconde un processore dual core di Intel, il Celeron N4020 con iGPU UltraHD 600, nella SKU che mnemonicamente prevede 64 GB espandibili via microSD e 4 GB di RAM. Lato autonomia, si fa affidamento su una batteria con capacità da 3.500 mAh.

Dulcis in fundo, lo smartwatch: in questo caso si tratta del JA2-SMW01 che palesa, sullo chassis impermeabile IP67, un pannello LCD squadrato, da 1.85 pollici, utile anche a visualizzare i dati della saturazione dell’ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca captati dagli appositi sensori, presenti assieme all’accelerometro. Compatibile con Android (dalla v 5.1) e iOS (dalla v 10), il wearable promette di giorni di stand-by grazie alla batteria da 200 mAh.