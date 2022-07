Aiwa: ufficiale la serie di smart TV (sino a 65 pollici) Magnifiq

Ascolta questo articolo

Spesso avvistato nei centri commerciali italiani, il marchio giapponese Aiwa, di cui si vocifera l’intenzione di lanciare anche un tablet e uno smartphone, si è da tempo dedicato, nel suo listino votato all’elettronica di consumo, alla realizzazione di TV e smart TV: a quest’ultimo ramo afferisce il lancio, in India, della nuova serie Magnifiq, tesa a offrire – secondo il claim del CEO Kure Shouichi – “more for less“.

La serie di smart TV Aiwa Magnifiq è declinata secondo vari polliciaggi e annesse risoluzioni: nello specifico, il consumatore può scegliere tra un 32 pollici in HD Ready (29.990 rupie), un 43 pollici in FullHD o 4K (49.990 o 59.990 rupie), un 50 pollici in 4K (69.990 rupie), un 55 pollici in 4K (99.990 rupie) e un 65 pollici in 4K (139.990 rupie). Al di là delle differenze in questione, il costruttore ha impiegato LED allineati verticalmente, per ottenere quell’accuratezza visiva che avvicina le immagini alla realtà, nel formato 16:9.

Da segnalare che, dal terzo modello in poi, vi è il beneficio del Dolby Vision e un contrasto a 5000:1 (mentre nei primi due, privi di DV, vi è il contrasto a 3000:1). Sempre secondo la scheda tecnica e la manualistica condivisa dal brand del Sol Levante, è stata messa in campo, nella serie di smart tv Magnifiq, anche la tecnologia Crystal Vision, che mediante un processore quadcore (con RAM e ROM da 1.5+ 8 GB nel 32” e nel 43” FullHD, da 2+16 GB negli altri) combinato con l’AI, promette un’esperienza visiva coinvolgente, con sino a 400 nits di luminosità (partendo dai 260 del 32”) e 1.07 miliardi di colori.

Non mancano le tecnologie Black Reflect, di tipo anti-riflesso, Amphiteatre View, che garantisce un’ottima resa visuale anche alle angolazioni più estreme (come nel Colosseo, vien sottolineato), HDR10, e MEMC (a 60 Hz), che rende più nitide le immagini in movimento attraverso l’interpolazione di frame simulati: sul piano audio, vi è la firma sonora proprietaria del brand grazie a una coppia di speaker da 12W nei primi modelli, da 15W cadauno nei rimanenti altri. Nei modelli più grandi, ovvero in quelli da 55 e 65 pollici, è integrata una soundbar con tecnologia EAX per creare un senso di immersività, senza la necessità di speaker esterni aggiuntivi. Il modello da 32 pollici e il FullHD da 43, inoltre, beneficiano del Dolby Audio (tecnologia 2D), mentre tutti gli altri modelli implementano il Dolby Atmos (tecnologia 3D).

Animate da Android 11 TV, con Chromecast per il mirroring da smartphone, Play Store per scaricare le app (YouTube, Netflix e Prime video già preinstallate) e supporto ad Assistant, le smart tv Aiwa Magnifiq non si fanno mancare la possibilità di usare Amazon Alexa, via speaker esterni compatibili. In tema di porte e connettività, sarà possibile contare su USB 2.0, jack per le cuffie, Ethernet, HDMI, SpDIf (coassiale nei primi due modelli, ottica negli altri) e Wi-Fi (direct).