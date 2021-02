"Max90", il nuovo libro di Max Pezzali

Nella giornata del 30 ottobre è uscito l’album “Qualcosa di nuovo“, il ventesimo realizzato in studio dal cantautore Max Pezzali. L’album, come annunciato più volte in varie interviste sui social, sarebbe dovuto uscire nella primavera dello stesso anno ma a causa del Covid-19 la sua uscita è stata rinviata in autunno. L’obbiettivo, seppure a oggi molto difficile da realizzare, è quello finalmente di poter esibirsi allo stadio San Siro.

I concerti erano stati programmati inizialmente per il 10 e 11 luglio, ma sempre a causa della pandemia sono stati rimandati di un anno. Per il momento l’artista sta iniziando a programmare il concerto nel miglior modo possibile, organizzando la scaletta e lanciando sul web “Aspettando San Siro“, un format in cui parla di alcuni retroscena delle sue canzoni più famose.

Il nuovo libro di Max Pezzali

Come annunciato anticipatamente in una intervista rilasciata via web a Marco “Monty” Montemagno, Max Pezzali durante il periodo di lockdown ha lavorato su un libro. I primi trailer sono stati diffusi dalla “Sperling & Kupfer” nelle ultime settimane in cui è stato annunciato anche il titolo “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Il libro vedrà la prefazione di Lodo Guenzi e una piccola nota scritta da Mauro Repetto, noto per aver fondato insieme a Max gli 883. I disegni presenti sono invece realizzati da Roberto Recchioni, fumettista, sceneggiatore e curatore di “Dylan Dog” e “Orfani”.

Su Amazon è già possibile preordinare il libro a 18.90€ ed è presente una piccola sinossi: “In questo libro, Max ha selezionato oggetti (alcuni ormai spariti), espressioni, icone presenti nelle canzoni del suo repertorio e li ha disposti in fila – proprio come le tracce di un album – per raccontare gli anni 90, una generazione e il suo immaginario”.