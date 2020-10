Max Pezzali, la tracklist del nuovo album "Qualcosa di nuovo"

A mezzanotte, su YouTube, con un video lyric ma anche nelle piattaforme e store online come Amazon Music, Spotify e iTunes è uscito il nuovo singolo di Max Pezzali intitolata “Qualcosa di nuovo“. Si tratta di una nuova ballad dell’ex 883 prodotta da Michele Canova a Los Angeles.

Su “Qualcosa di nuovo” Max Pezzali ha dichiarato: “Finché riusciamo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi, anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando”.

La tracklist del nuovo album di Max Pezzali

Con l’uscita del nuovo singolo il cantante pavese ha annunciato sui social network anche l’apertura dei preorder del nuovo album intitolato “Qualcosa di nuovo”, in uscita il 30 ottobre. Nella pagina di “Amazon Music”, oltre al prezzo di prevendita, è presente anche la lista delle tracce.

I 12 brani più il Digital booklet presenti nell’album sono i seguenti: “Qualcosa di nuovo”; “Non smettere mai”; “7080902000 (feat. J-Ax)”; “I ragazzi si divertono”; “Più o meno a metà”; “In questa città”; “Se non fosse per te”; “Sembro matto (feat. Tormento)”; “Noi c’eravamo”; “Siamo quel che siamo (feat. Gionny Scandal)”; “Il senso del tempo”; Welcome to Miami (South Beach)” e la Digital Booklet di “Qualcosa di nuovo”.

Come riportato dalla pagina di “Amazon Music” nell’album è stata esclusa a sorpresa la versione liscia di “Sembro Matto” e si è preferita quella incisa con il rapper Tormento. Si ritorna poi a cantare nuovamente con J-Ax, i due in passato hanno collaborato per “Noi parte 2”, “Sempre Noi” e “La mia hit”, mentre “Nati così” presente nell’album “Il bello d’esser brutti” è stata cantata solamente da Alessandro Aleotti ma con il testo di Max Pezzali. Al momento la vendita del disco fisico non è ancora disponibile, ma sicuramente nelle prossime ore uscirà il prezzo insieme a quello del vinile numerato.