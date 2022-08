Yaber Pico T1: in arrivo il proiettore smart tascabile

Ascolta questo articolo

Yaber Entertainment Projector, brand cinese versato nella creazione di proiettori smart, nelle scorse ore ha annunciato il prossimo varo di un nuovo prodotto nella sua categoria core business, rappresentato dal proiettore portable Yaber Pico T1.

Il nuovo dispositivo misura 150 x 75 x 13,1 mm (per 150 grammi), più o meno quanto un iPhone, il che ne fa un dispositivo molto tascabile: lo chassis resiste all’usura grazie a un materiale composito, palesando una certa eleganza grazie a una finitura nera a specchio. A disposizione dell’utente, lo stesso offre la capacità di proiettare, a 2 metri di distanza dalla parete, immagini da 100 pollici, pari a pressappoco 254 centimetri, anche se la risoluzione non è granché, essendo di 960 x 540 pixel.

Sul piano dell’audio, sul proiettore compatto Yaber Pico T1 è presente un sistema integrato per l’output sonoro, sebbene sia consigliabile, viste le dimensioni, ricorrere ad altoparlanti esterni.

Il proiettore smart compatto Yaber Pico T1 può essere facilmente configurato, grazie al supporto magnetico a 360°, utile difatti a configurarne l’angolazione di proiezione a seconda delle proprie esigenze: la presenza di un display touch sul tettuccio ne consente un agevole e versatile controllo, senza la necessità di “rompere” il design minimalista con troppi pulsanti.

Secondo la scheda tecnica, il proiettore Yaber Pico T1 può connettersi alle sorgenti sia in wireless, tramite il Bluetooth e il Wi-Fi dual band (e l’app app Eshare), che in modalità cablata, via microUSB Type-C e HDMI: grazie al sistema operativo Smart OS, è poi assicurata la possibilità di attingere ai contenuti da YouTube, Prime Video, Disney+, Netflix, etc. Molto importante è il lato autonomia: in tal ambito, il costruttore ne ha dichiarato la compatibilità con gli standard Power Delivery 3.0 e Quici Charge 2.0, dal da poter essere supportato da un powerbank, magari per un prolungato uso in campeggio.

Lo Yaber Pico T1 sarà lanciato in crowdfunding su Indiegogo il 10 Agosto, al prezzo di 399 dollari (338 euro): già da ora, però, è possibile iscriversi sul sito web della casa madre, per ottenere info di costante aggiornamento sul lancio del prodotto, oltre a uno sconto del 40%.