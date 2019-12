Xiaomi Revolution, con speaker e router smart Redmi e proiettore laser Mijia

In una sorta di gara a distanza, tra Oppo e Redmi, per il brand che annunciava più dispositivi smart, lo spin-off low cost di Xiaomi non si è fatto mancare, in calce all’evento che ha portato alla ribalta gli smartphone Redmi K30/K30 Pro con 5G, ed il notebook RedmiBook 13, anche diversi gadget per la domotica.

Il primo di questi si è rivelato essere il Redmi XiaoAI Speaker Play (in vendita dal 12 Dicembre, a circa 10 euro o 79 yuan), uno speaker in plastica (ABS) colorata (bianco, blu, rosa, o verde) contraddistinto da una classica forma a U con trama e, sul tettuccio, da 3 pulsanti per la configurazione e 5 LED (di stato e volti a segnalare l’assistente virtuale che parla).

Dimensionato a 1.75 pollici, sì da contenere una cavità di 350 cc, il Redmi XiaoAI Speaker Play eroga una potenza sonora di 5 W, a beneficio tanto dell’ascolto musicale, quanto della ricezione delle risposte di XiaoAI, il concierge virtuale di Xiaomi ora settabile con voce maschile o femminile che, in quanto giunto alla terza generazione, è in grado di svolgere 1.400 routine e dispone di una tecnologia proprietaria per il riconoscimento vocale, capace di migliorarsi automaticamente col passare del tempo.

Grazie allo standard Bluetooth Mesh gateway supportato dal Bluetooth 5.0, lo smart speaker di Redmi – mediato dall’app Xiaomi Mi Home – può contribuire nel controllare oltre 2.000 elettrodomestici intelligenti, tra cui anche le lampadine smart di Philips, o delle tapparelle motorizzate.

Oltre allo smart speaker in questione, per ora limitato al mercato cinese complice l’estrema localizzazione dell’assistente virtuale scelto, Redmi ha alzato il sipario sul suo primo Redmi Router AC2100 (acquistabile sempre dal 12 Dicembre, ma a pressappoco 22 euro, o 169 yuan).

La forma è quella classica di un router rettangolare, in cui la presenza di forellini nel tettuccio contribuisce alla dissipazione del calore, mentre le sei antenne laterali (divise equamente tra destra e sinistra), abbinate ad altrettanti amplificatori di segnale, aiutano a coprire ampi locali, garantendo al Wi-Fi dual band velocità di punta superiori a 2 Gbps.

Provvisto di supporto alla 6° versione dell’internet protocol (IPv6), e abilitato a connettere sino a 128 device in contemporanea, in modo agevolato via app Mi Home, proteggendoli dai pericoli della Rete, il Redmi Router AC2100 è motorizzato da un processore dualcore (880 MHz), qui abbinato a 128 MB di RAM.

Quasi come un intruso, infine, l’evento Redmi ha ospitato anche il lancio di un inedito proiettore laser (ancora dal 12 Dicembre, a 780 euro, o 5.999 yuan) del partner Mijia, contraddistinto da un’intensità luminosa di 2.400 ANSI, ottimizzato nella vivacità dei colori dalla feature ALPD 3.0: tale dispositivo, idoneo a ottenere immagini da 150 pollici a 3.9 metri di distanza, ma adoperabile anche in ambienti con poco spazio, è animato dal processore Amlogic T972 (scelto per supportare la codifica fino a 8K) e cura la parte audio mediante due speaker (da 1.75 pollici) per un’emissione acustica da 10 W (di certo migliorabile grazie alla porta S-PDIF che permette di collegare soundbar premium). Sul retro, nascoste alla vista, spiccano due porte USB 2.0, altrettante HDMI, una Ethernet LAN, ed un ingresso audio.