RedmiBook 13: ufficiale il notebook di scuola Xiaomi con Intel di 10° gen

Ormai da tempo Redmi, nata come sotto-brand di Xiaomi, ha in listino i notebook della serie RedmiBook che, a fine estate, hanno beneficiato sui modelli da 14 pollici di un upgrade in stile Enhanced Edition. Ora, a questi ultimi, è stato affiancato il nuovo e compattissimo RedmiBook 13, presentato in calce all’evento che ha visto protagonisti i primi smartphone 5G della grande R xiaomista.

RedmiBook 13 ha un corpo in metallo (323 x 228 x 17.95 mm, per 1.5 kg), in colorazione Moonlight Silver, sottoposto a un deciso trattamento “lillipuziano”: le cornici attorno al display, un pannello panoramico (16:9) IPS (angoli di visione a 178°) da 13.3 pollici con risoluzione FullHD e buona luminosità (250 nits), sono state ridotte rispetto ai predecessori, in modo da garantire alla superficie visuale l’89% del rapporto screen-to-body e un ingombro persino inferiore (96%) a quello di un comune foglio A4.

Provvisto di un sound immersivo DTS affidato ai due speaker da 2 W, il RedmiBook 13 non si fa mancare diverse porte ai lati, con riferimento ad HDMI, USB 3.1, e jack da 3.5 mm per le cuffie cablate: sotto la tastiera full size, assieme alle connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac, l’hardware della scheda tecnica monta processori Intel di 10° generazione, coinvolti in 3 diversi allestimenti progressivi.

Tre configurazioni, con GPU integrata o dedicata

Con la scheda grafica integrata, è possibile disporre di un entry level RedmiBook 13 con processore Intel i5 supportato da 8 GB di RAM e da 512 GB di storage a stato solido (4.199 yuan, ovvero 538 euro), mentre – salendo di un gradino – il medesimo processore, sempre con la combinazione mnemonica da 8+512 GB, è supportato dalla GPU dedicata Nvidia GeForce MX250 (577 euro circa, o 4.499 yuan).

Infine, il non plus ultra, con le stesse memorie e la GPU dedicata, si ottiene con la discesa in campo dei processori Intel Core i7 (intorno ai 667 euro, o 5.199 yuan). Il tutto, in ogni caso, è sempre supportato da un migliorato (del 70%) sistema di smaltimento del calore, beneficiato da una coppia di heatpipes da 6 mm e da una ventolina ridisegnata.

Lato autonomia, il RedmiBook 13 implementa una energy unit da 40W alla quale vengono accreditate 11 ore di funzionamento continuativo di media intensità, al termine delle quali, grazie alla ricarica rapida (1C), è possibile recuperare il 50% in poco più (35 minuti) di mezzora. Non mancano le consuete scelte software in favore di Microsoft, col sistema operativo palesato in veste di Windows 10 e la suite per la produttività concretizzata con Office Student Edition.