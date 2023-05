Xiaomi presenta le smart tv Redmi MAX 90 e Mi TV ES Pro da 90 pollici

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non male: devo ammettere che queste TV sembrano valere quel che viene chiesto come prezzo. Hanno le HDMI 2.1 e supportano bene le console di ultima generazione: la diagonale è molto ampia ed anche il design è molto valido, con cornici sottilissime e poco spessore. Sembra quasi che le immagini galleggino in aria, ben assistite lato audio.