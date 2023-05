Xperia 10 V: ufficiale il nuovo medio-gamma 5G targato Sony

Assieme all’Xperia 1 V, Sony ha annunciato anche lo smartphone Xperia 10 V, un medio-gamma prezzato in Giugno (poco prima del top gamma) a 449 euro nelle colorazioni Nero, Bianco, Verde Salvia, Lavanda che sono le stesse scelte per i recentissimi auricolari WF-C700N.

Xperia 10 V misura 155 x 68 x 8,3 mm per 159 grammi: lo chassis, come il retro, è il policarbonato ed è impermeabile secondo gli standard IP65 e IP68: il frontale, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, ha cornici simmetriche a due a due, più strette ai lati lunghi e più spesse in alto e in basso, ove trovano sede due speaker frontali, ottimi per godersi i propri contenuti specie se si poggia il telefono nella sua cover con stand integrato.

Lo schermo dell’Xperia 10 V è un OLED Triluminos da 6,1 pollici, con risoluzione a 1080 x 2520 pixel e 60 Hz di refresh rate, forse un po’ poco se paragonato alla maggior parte dei medio-gamma d’oggi. In compenso, pare che rispetto al modello precedente sia stata migliorata di 1,5 volte la luminosità. Curiosamente, lo scanner per le impronte digitali è posto di lato.

Continuando la sezione multimediale, troviamo una fotocamera anteriore da 8 megapixel con lunghezza focale a f/2.0, larghezza a 27mm, dimensione del sensore a 1/4.0″, e pixel da 1.12 micrometri. Posteriormente, una ellisse messa sotto il Flash LED propone, con stabilizzazione ibrida proprietaria Optical SteadyShot, un sensore da 48 megapixel, con dimensione 1/2.0″, pixel da 0.8 micrometri e apertura a f/1.8. A seguirlo c’è un ultra wide (120°) da 8 megapixel, con 1/4.0″, f/2.2, 1.12µm, 16 mm, e un sensore telescopico (2x di zoom ottico) sempre da 8 megapixel, con 54mm, 1/4.4″, 1.0µm, e messa a fuoco fasica PDAF. Lato audio, oltre ai summenzionati speaker stereo, c’è anche il mini-jack da 3.5 mm per cuffie cablate. Inoltre, sono presenti sia la tecnologia DSEE Ultimate, per ridonare ricchezza agli streaming via AI, che il supporto al codec LDAC per migliorare la qualità d’ascolto senza fili.

Il chipset a 6 nanometri Snapdragon 695 5G si avvale di 6 GB di RAM e di 128 GB di storage ampliabile via microSD. La batteria, da 5.000 mAh, con carica rapida a 21W mantiene l’80% della capacità dopo 3 anni di uso e assicura a carica completa 34 ore di video streaming. Sul piano delle connettività, questo smartphone animato da Android 13 annovera Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac dual band (direct), NFC, GPS assistito, e microUSB 2.0 Type-C.